ليلى طاهر عن شائعة : لفت نظري حب الناس لي وقلقهم عليا (فيديو)

أعربت الفنانة القديرة ليلى طاهر عن استيائها الشديد من شائعة وفاتها التي انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أمس وتصدرت جميع منصاتها ، والتي أدت لقلق الكثيرين من محبيها عليها.

وأوضحت ليلى طاهر في مداخلة هاتفية الساعات الماضية لبرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة أون ، أنا زمان كنت بتضايق لكن دلوقتي مابقتش أتضايق وبقول دول هبل ومش عندهم حاجة يكتبها فيكتب أخبار وفاة ولو صحفي أو محرر فن المفروض يدقق ويلاقي حاجة يكتبها”.

وأضافت أنا زي الفل بس الناس مش مقتنعة.. ومش أول مرة حصل قبل كده 3 أو 4 مرات” ، لافتة الى أن مأحست به هو قلق الناس عليها قائلة : ” لفت نظري حب الناس اللي متعرفنيش في الشارع وفي كل مكان وبحثهم عن رقمي عشان يطمنوا عليا ، ولقيت الناس هجموا عليا في نادي الجزيرة وكأنهم شافوني أول مرة قعدوا يحضنوني ويبوسوني ويشتموا في اللي كتب الخبر”.

وأشارت طاهر أيضا الى أنها قدمت أعمال فنية مميزة بمسيرتها الفنية الطويلة سواء بالمسرح أو التلفزيون والسينما أيضا قائلة ، أبرز الأدوار المقربة لقلبي فيلم الأيدي الناعمة وصلاح الدين وهامليت وأشياء كثيرة قدمتها مش عارفة أقول إيه ولا إيه”.

وكشفت عن سبب غيابها عن الشاشة فقالت : ” إنَّ السبب هو حب الناس واحترامهم الذي يجبرها على عدم التنازل بقبول أدوار لا تليق بتاريخها الفني الذي تعتز به، قائلة إلى الآن لم أعثر على شيء يتسق مع ما قدمته خاصةً أن المرحلة العمرية اختلفت وكذلك نوعية الفن”.