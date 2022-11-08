ليلى سرحان ضمن قائمة فوربس لأقوى الرؤساء التنفيذيين الإقليميين على مستوى العالم

حلت ليلى سرحان، المدير الإقليمي، ونائب رئيس مجلس الإدارة لقيادة أعمال شركة فيزا في شمال أفريقيا ودول المشرق وباكستان، ضمن قائمة فوربس لأقوى رؤساء تنفيذيين إقليميين على مستوى العالم.

ويمثل المدراء التنفيذيون 27 جنسية، تتصدر بريطانيا وفرنسا بخمسة مديرين تنفيذيين لكل منهما، تليهما ألمانيا وتركيا بأربعة لكل منهما.

وتصدر فوربس، للسنة العاشرة على التوالي، تصنيفها السنوي العالمي الذي يلقى رواجًا كبيرًا، وخلال هذا العام، تم تكريم 51 مديرًا تنفيذيًا من 50 شركة، وهي أفضل الشركات في قائمة فوربس جلوبال 2000 السنوية التي لها مكاتب إقليمية مهمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويهيمن قطاع التكنولوجيا على القائمة هذا العام، يليه البنوك، والأغذية والمشروبات، والأدوية، والسيارات.

وانضمت سرحان إلى شركة فيزا في عام 2021.. وأطلقت الشركة مبادرتها العالمية She’s Next في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في يوليو 2022، التي منحت 19 رائدة أعمال 190 ألف دولار، وعامًا واحدًا من الإرشاد لكل منهن، وتتولى ليلى سرحان منصب رئيس مجلس الإدارة والمؤسس في جمعية (المرأة في التكنولوجيا) في لبنان.

وأوضحت فوربس، في بيان لها، أنه لإعداد القائمة، تم حصر الشركات العالمية الواردة في تصنيف فوربس لأكبر 2000 شركة عامة حول العالم (Global 2000) التي لها عمليات تجارية مباشرة ومهمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

فيما تم تصنيف كبار القادة التنفيذيين في المقار الإقليمية، اعتمادًا على عوامل عدة تشمل: تأثير القائد التنفيذي في المنطقة، والأسواق التي يشرف عليها، فضلًا عن حجم الأعمال، وإنجازات وأداء القائد التنفيذي، كذلك خبرته في منصبه الحالي، وخبرته العامة.