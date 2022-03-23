ليلى حسنى : 35% من العمالة فى بنك الإسكندرية سيدات

البنك يهدف زيادة هذه النسبة خلال الفترة المقبلة بما يسهم في تنفيذ استراتيجية الدولة نحو تمكين الدولة اقتصاديا خلال الفترة المقبلة

قالت ليلى حسني رئيس مكتب المسئولية الاجتماعية والتنمية المستدامة ببنك الإسكندرية، إن نسبة المرأة من العاملين بالبنك تبلغ حاليا 35%.

وأضافت حسني على هامش فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر التأمين متناهي الصغر، أن البنك يهدف زيادة هذه النسبة خلال الفترة المقبلة بما يسهم في تنفيذ استراتيجية الدولة نحو تمكين الدولة اقتصاديا خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أن البنك لديه شراكة استراتيجية مع المجلس القومي للمرأة بما يؤدي إلى تحقيق أهداف البنك بزيادة حصة المرأة من العاملين بالبنك، مشيرة إلى أن البنك سيحصل خلال الأيام القليلة المقبلة على الختم المصري للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من المجلس القومي للمرأة.

وأشارت إلى أن مجلس إدارة البنك يدرس حاليا خطة لزيادة حصة تمثيل المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة في البنك، موضحة أن هذه الخطة تتضمن تنفيذ استراتيجية حوكمة بيئية ومجتمعية تسهم في ذلك.