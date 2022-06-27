ليلة طربية في ختام فعاليات مهرجان السويس الأول للموسيقى والغناء (صور)

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس حفل ختام فعاليات الدورة الأولى من مهرجان السويس للموسيقى والغناء والذى أقيم بالتعاون بين وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر ووزارة السياحة والآثار ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة برئاسة عمرو القاضى ومحافظة السويس وذلك بساحة متحف السويس القومي وبحضور عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة إلى جانب 5000 مشاهد من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية من أبناء مدن القناة ، وهو المهرجان الذي اقيم تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء .

عبد الدايم : الحضور الجماهيري الكبير في احتفالات وزارة الثقافة يؤكد ثقة المواطن في المنتج الثقافي للدولة

وخلال الحفل أكدت عبد الدايم إن الحضور الجماهيرى لـ مهرجان وصل الى 13 الف مشاهد في ثلاثة أيام مما يعكس ثقة المواطن في المنتج الثقافي والفني للدولة ، وتابعت أن الفعاليات الابداعية فى ربوع الوطن تعمل على تنفيذ استراتيجيات تحقيق العدالة الثقافية وإعادة تشكيل الوعي والارتقاء بالوجدان ، مؤكدة تواصل التعاون بين وزارتي الثقافة والسياحة والآثار لاستمرار إقامة الأنشطة بالمواقع السياحية والتاريخية في مختلف المحافظات لنشر التنوير وتأصيل فكرة السياحة الثقافية والفنية .

الموسيقى العربية تغرد فى ختام مهرجان السويس

وكان حفل الختام قد استهل بعرض فرقة السويس للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة بعدها غردت الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر بنخبة من أعمال الموسيقى العربية التي نالت الإعجاب والاستحسان .

تألق في أدائها مجموعة من نجوم الأوبرا كان منها عاش اللي قال – طاير يا هوى تغنى بهم أشرف وليد ، انت عمري شدت بها حسناء ، احلى بلد بلدي – السوايسية أداهما وليد حيدر ، حلوة بلادي -زي العسل شدت بهما رحاب مطاوع ، وتغنى محمد مانو احد الاصوات الواعدة من ابناء السويس بـ تملي في قلبي – عظيمة يا مصر وحظي بتشجيع ضخم لتميزه في أدائها .

كما نجحت المطربة ريهام عبد الحكيم في أسر قلوب الجمهور بصوتها المدموغ بطابع زمن الفن الجميل وقدمت يا حبيبتي يا مصر ، مالي ، أما براوة ، ع اللي جرى ، سهر الليالي ، دارت الأيام ، عاشق سارح ، بالورقة والقلم وفيها حاجة حلوة التي رددها معها الجميع .

يذكر أن مهرجان السويس للموسيقى والغناء أتاح الفرصة للمواهب الواعدة للتعبير عن أنفسهم حيث شارك به كل من محمد حليم ، اميرة معروف ، محمد مانو من أبناء المحافظة .

كما جمع اشكال ابداعية متنوعة ضمت 6 عروض على مدار 3 ليالى أحياها على التوالى كل من فرقة صحبة سمسمية ، الفنان هاني شاكر وفرقته بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي ، الفنانة نسمة عبد العزيز وفرقتها ، الفنان أحمد جمال وفرقته .

وأيضا مجموعة نجوم الأوبرا للموسيقى العربية رحاب مطاوع – حسناء – وليد حيدر – أشرف وليد ، الفنانة ريهام عبد الحكيم بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر