ليلة الكؤوس فى إنجلترا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا

علي المصري: بعد إسدال الستار على الدوريات المختلفة في ملاعب أوروبا، وكشف النقاب عن أبطالها، تتجه الأنظار إلى ملاعب إسبانيا وإنجلترا وألمانيا وفرنسا، من أجل معرفة أبطال الكئوس، فى تلك البلدان، وذلك قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، الذى سيقام يوم السبت المقبل، ويجمع بين ريال مدريد الإسباني "حامل اللقب"،

علي المصري: بعد إسدال الستار على الدوريات المختلفة في ملاعب أوروبا، وكشف النقاب عن أبطالها، تتجه الأنظار إلى ملاعب إسبانيا وإنجلترا وألمانيا وفرنسا، من أجل معرفة أبطال الكئوس، فى تلك البلدان، وذلك قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، الذى سيقام يوم السبت المقبل، ويجمع بين ريال مدريد الإسباني “حامل اللقب”، ويوفنتوس الإيطالي. إنجلترا سيخوض تشيلسي وأرسنال مباراة اليوم السبت، في نهائي الكأس على ملعب “ويمبلي”، بهدف مشترك وهو اقتناص اللقب، ولكن بدوافع مختلفة، حيث يأمل “البلوز” في استكمال الموسم الاستثنائي، الذي توجه بحصد لقب “البريميرليج” الخامس في تاريخه، والجمع بين الثنائية المحلية “الدوري والكأس”، للمرة الأولى منذ موسم “2010-2009″، والثانية في تاريخ النادي. في المقابل، يتطلع “الجانرز” لإنقاذ موسمهم المخيب للآمال، الذي أنهاه الفريق في المركز الخامس، وبالتالي الغياب عن دوري الأبطال في الموسم المقبل للمرة الأولى منذ 20 عامًا، فضلًا عن الخروج من كأس الرابطة من دور الثمانية على يد ساوثهامبتون. إسبانيا لا صوت يعلو فوق صوت مباراة النهائي التي يخوضها برشلونة أمام ديوبورتيفو الافيس، على ملعب “فيسنتي كالديرون”، والتي تعني الكثير للفريق الكتالوني، وستكون هذه المباراة هي الأخيرة للويس إنريكي، الذي أعلن عن تركه الفريق بنهاية الموسم، حيث يأمل في ترك بصمة بعد مرارة التفريط في لقب الليجا – الذي حافظ عليه خلال آخر عامين – للغريم التقليدي ريال مدريد. وعلى الرغم من أفضليته الكبيرة على المنافس، الذي تأهل للنهائي للمرة الأولى في تاريخه، إلا أن البلوجرانا لا يأمن غدر مواجهات الكأس، لاسيما أن ألافيس أسقط الفريق الكتالوني على ملعبه في مباراة الدور الأول بالدوري، بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف، وستكون هذه آخر مباراة رسمية يحتضنها ملعب “فيسنتي كالديرون”، معقل أتلتيكو مدريد، الذي خاض عليه البارسا خمسة نهائيات حصد منها 3 ألقاب. ألمانيا سيكون نهائي كأس ألمانيا بمثابة الفرصة الكبيرة لبوروسيا دورتموند ومدربه توماس توخيل، الذي يسعى خلف اللقب الأول له كمدرب لـ”أسود الفستفاليا”، من أجل تجنب الخروج خالي الوفاض دون الفوز بأي لقب هذا الموسم، وهذا عندما يواجه آينتراخت فرانكفورت، اليوم السبت، على “الملعب الأوليمبي” ببرلين. في المقابل، يتطلع فرانكفورت، الذي يعتبر أول نادي ألماني يخوض نهائي دوري الأبطال في 1960، لتغيير الصورة الباهتة التي ظهر بها هذا الموسم في “البوندزليجا”، واحتلاله المركز الحادى عشر في النهاية، من خلال حصد اللقب الخامس له في البطولة، والظهور في الدوري الأوروبي. فرنسا يدخل أوناي إيمري، المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، مباراة نهائي الكأس اليوم السبت أمام آنجيه، وعينه على الفوز بثالث ألقابه مع الفريق الباريسي هذا الموسم، بعد الفوز بلقبي كأس السوبر وكأس الرابطة، من أجل تعويض مرارة الإخفاق في الحفاظ على لقب “الليج آ”، لحساب موناكو، في المقابل، يخوض آنجيه النهائي الثاني في هذه البطولة بعد 65 عامًا، بعدما أنهى الدوري في المركز الثاني عشر.