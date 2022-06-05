«ليلة القتلة» تعيد الشاعر الغنائي عوض بدوي للمسرح

«ليلة القتلة» هي المسرحية التي تجري فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح حاليا بروفاتها النهائية للمخرج صبحي يوسف، ومن المقرر تقديمها خلال أيام على مسرح الطليعة بقاعة صلاح عبد الصبور، ويشهد العرض عودة الشاعر الغنائي الكبير عوض بدوي بعد انقطاع كبير عن الأعمال المسرحية.

بوستر مسرحية ليلة القتلة

عوض بدوى تاريخ من الأشعار للمسرح المصري

الشاعر عوض بدوي يعد من أشهر الشعراء المعاصرين، فهو أحد أبناء البيت الفني للمسرح، قام بتأليف أشعار العديد من الأغنيات لأشهر المطربين.

كما قام بتأليف الأشعار للعديد من الأعمال المسرحية منها “آه يا غجر” إخراج المخرج الكبير الراحل فهمي الخولي، و”الخطوبة” إخراج استيفان منير.

ومن إنتاج فرقة المسرح الحديث “شطورة” من إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية و«برهومة واكلاه البارومة» إنتاج فرقة مسرح الفن للمخرج الراحل جلال الشرقاوي.

«ليلة القتلة» من تأليف خوزيه تريانا، تمثيل نشوى إسماعيل، إميل شوقي، مروج، ياسر مجاهد، لمياء جعفر، شيماء يسري، العرض من ترجمة فتحي العشري، أشعار عوض بدوي، موسيقى وألحان محمد حمدي رؤوف، ديكور وأزياء سماح نبيل، تصميم إضاءة إبراهيم الفرن.