«ليكيلا» تنفذ تدريبًا لشباب رأس غارب لتأهيلهم لإنشاء محطة رياح غرب بكر

أعلنته خلال حفل افتتاح وملتقى للتوظيف في مدينة رأس غارب بمناسبة البدء في أعمال الإنشاءات لمشروع غرب بكر لطاقة الرياح، بحضور أكثر من 250 من شباب المدينة

أقامت شركة ليكيلا، العاملة بمجال إنشاء مشروعات الطاقة المتجددة، حفل افتتاح وملتقى للتوظيف في مدينة رأس غارب بمناسبة البدء في أعمال الإنشاءات لمشروع غرب بكر لطاقة الرياح، بحضور أكثر من 250 من شباب المدينة، قامت خلالها بعرض فرص العمل المتاحة والتدريبات التي ستقدمها مع شركائها لأهالي رأس غارب.

شارك في الاحتفالية رئيس مدينة رأس غارب، وسيمنس جاميسا، وهي المقاول الرئيسي للمشروع، وسيمنس اي إم، وشركة الرواد مقاولو المشروع.

وتلتزم “ليكيلا” بخلق قيمة مشتركة مع المجتمعات المحلية التي تعمل بها، حيث تم تطوير خطة للاستثمار المجتمعي في مدينة رأس غارب على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى في الفترة التي تسبق البدء في تشغيل المشروع، والمرحلة الثانية خلال فترة إنشاء المشروع، والمرحلة الأخيرة عند تشغيل المشروع.

قال فيصل عيسى، المدير العام لليكيلا مصر: تسعى الشركة للاستثمار في المجتمعات المحلية لبناء تأثير إيجابي مستدام.

ويسعى المشروع إلى خلق حوالي 550 فرصة عمل محلية من احتياجات المشروع لشباب مدينة رأس غارب، وقد وضعنا خطة أيضًا لتنمية مهاراتهم وتأهيلهم لمشروع غرب بكر لطاقة الرياح وأي من المشروعات المماثلة في منطقة خليج السويس.

وأضاف عيسى: سنبدأ برنامج التدريب في شهر مارس المقبل، وسيستمر لمدة 18 شهر متصلة، بالتعاون مع سيمنس جاميسا وشركائها.

وتنقسم فرص العمل إلى مباشرة في مرحلة الإنشاءات تصل من 200 إلى 300 فرصة أهمها في المهن التالية: فنيي الكهرباء وفنيي سحب الكابل، مهن أعمال الحفر، الأعمال الخرسانية، أعمال الصلب، النجاريين.. إلخ، حيث سيتم الاعتماد بنسبة كبيرة على المجتمع المحلي في هذه المهن، على أن يقوم المقاول العام بتوفير التدريبات اللازمة والخاصة بمشروعات طاقة الرياح.

كما سيتم خلق فرص عمل غير مباشرة عن طريق الاستثمار في المجالات الخاصة بسكن العمالة، وتوفير البضائع والخدمات المعاونة لتنفيذ المشروع، بالإضافة إلى توفير وسائل النقل والمواصلات للعمال.

قال المهندس أيمن سعد، المدير التنفيذي لشركة سيمنز جاميسا فى مصر: نسعى للبدء في أعمال الإنشاء لمشروع غرب بكر لطاقة الرياح، ونتطلع للبدء في الاستثمار في خطط مجتمعية طويلة الأجل لأهالي مدينة رأس غارب خاصة بالتعليم والبيئة لنلبي الاحتياجات الاجتماعية الاقتصادية لأهالي المدينة.

يقع مشروع غرب بكر لطاقة الرياح على بُعد 30 كيلومترًا شمال غرب رأس غارب، وهو جزء من مخطط الحكومة للبناء والتملك والتشغيل (BOO). سيزيد المشروع طاقة مصر المنتَجة من طاقة الرياح بنسبة 18%، حيث تسعى البلاد لتحقيق هدفها المتمثل في توليد 20% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2022، والتي تتضمن 67% شراكة مع القطاع الخاص، وأيضًا سيقوم المشروع بتخفيض أكثر من 550,000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًّا.