طاقة

«ليكيلا» تخطط لتشغيل محطة رياح غرب بكر قبل نهاية العام

نفذت عدد من برامج المسئولية المجتمعيه
عمر سالم 3:06 م, الثلاثاء, 14 سبتمبر 21 3:06 م, الثلاثاء, 14 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تستعد شركة “ليكيلا” العاملة في مجال الطاقة المتجددة بقارة أفريقيا، لتسليم أول مشاريعها في طاقة الرياح بمصر بمنطقة غرب بكر شمال غرب رأس غارب والذي من المتوقع إنتاج طاقة نظيفة بقدره 250 ميجاوات قبل نهايه العام.

وبأتي ذلك بعد الإعلان عن بدء تشغيل أول 20 توربينًا في مشروع غرب بكر لطاقة الرياح.

محطة رياح

وذلك ضمن برنامج الاستثمار المجتمعي في مصر بمنطقة رأس غارب بالتنسيق مع مجلس المدينة.

ويركز البرنامج على خمسة مهارات مختلفة تتضمن: صيانة عامة للهواتف المحمولة، صيانة شاشات التلفزيون وأجهزة الاستقبال، صيانة أجهزة التبريد والتكييف، برنامج الصيانة العامة للأجهزة المنزلية، وبرنامج الصيانة العامة لأجهزة الكمبيوتر. 

اقرأ أيضا  سفير السويد يعلن الاستعداد لتمويل مشروعات الكهرباء والطاقة المصرية

وقد تم اختيار مجموعات صغيرة (خمس الى ست متدربين) لكل مهنة وذلك لزيادة التركيز والإتقان، وقد تم الاختيار بالتنسيق مع إدارة الشؤون الاجتماعية التابعة لمجلس المدينة.

وقامت ليكيلا بالتنظيم الكامل لبرنامج التدريب وتوفير مدربين محترفين، بالإضافه إلى الأدوات والمواد التدريبية اللازمة، وقد استمر البرنامج لمدة 10 أسابيع، حيث تم الانتهاء منه وتسليم الشهادات في 12 سبتمبر 2021 ، وتم إهداء جميع المتدربين المعدات اللازمة بكل مهنة وذلك لدعمهم لبدء مشروعاتهم في أقرب وقت.

اقرأ أيضا  الكهرباء تشترى طاقة متجددة من الهيئة والقطاع الخاص بإجمالى 4 مليارات كيلووات ساعة

وفي نفس السياق يتم العمل على إنشاء وتجهيز مركز تأهيل للأطفال المصابين بداء التوحّد، ويشمل ذلك بناء القدرات الفنية وتأهيل عدد من فتيات رأس غارب لمساعدة الأطفال وإدارة المركز.

كما انتهت ليكيلا مؤخراً من دعم مجلس مدينة رأس غارب لإنشاء كورنيش جديد للمدينة وذلك من خلال زرع المسطحات الخضراء وتوفير أعمدة الإنارة وتجهيز ثلاثة أكشاك متنقلة لخدمة زوار الكورنيش،

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

ملف الكاتب عمر سالم

اقرأ أيضاً

وزير البترول : تطوير الموانئ جزء رئيسى من استراتيجية تحويل مصر لمركز إقليمى لتداول الطاقة

نسمة بيومي 2:48 م, الثلاثاء, 14 سبتمبر 21

وزير البترول يوجه بتكثيف البحث والاستكشاف في حقل «بدر-1» بالصحراء الغربية

نسمة بيومي 2:38 م, الثلاثاء, 14 سبتمبر 21

مذكرة تفاهم مع «تويوتا اليابانية» لتقييم فرص إنتاج الأمونيا الزرقاء فى مصر

نسمة بيومي 2:24 م, الثلاثاء, 14 سبتمبر 21

انطلاق باكورة أعمال الجمعيات العامة لشركات البترول بالقطاع العام

نسمة بيومي 2:20 م, الثلاثاء, 14 سبتمبر 21

سعر البترول يصعد عالميا لأعلى مستوياته فى 6 أسابيع وسط مخاوف من عاصفة جديدة

أحمد فراج 10:48 ص, الثلاثاء, 14 سبتمبر 21

مسئول حكومى: معروض الغاز الطبيعى يكفى احتياجات السوق المحلية والوفاء بالإلتزامات التصديرية

نسمة بيومي 7:23 ص, الثلاثاء, 14 سبتمبر 21