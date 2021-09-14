«ليكيلا» تخطط لتشغيل محطة رياح غرب بكر قبل نهاية العام

نفذت عدد من برامج المسئولية المجتمعيه

تستعد شركة “ليكيلا” العاملة في مجال الطاقة المتجددة بقارة أفريقيا، لتسليم أول مشاريعها في طاقة الرياح بمصر بمنطقة غرب بكر شمال غرب رأس غارب والذي من المتوقع إنتاج طاقة نظيفة بقدره 250 ميجاوات قبل نهايه العام.

وبأتي ذلك بعد الإعلان عن بدء تشغيل أول 20 توربينًا في مشروع غرب بكر لطاقة الرياح. محطة رياح

وذلك ضمن برنامج الاستثمار المجتمعي في مصر بمنطقة رأس غارب بالتنسيق مع مجلس المدينة.

ويركز البرنامج على خمسة مهارات مختلفة تتضمن: صيانة عامة للهواتف المحمولة، صيانة شاشات التلفزيون وأجهزة الاستقبال، صيانة أجهزة التبريد والتكييف، برنامج الصيانة العامة للأجهزة المنزلية، وبرنامج الصيانة العامة لأجهزة الكمبيوتر.

وقد تم اختيار مجموعات صغيرة (خمس الى ست متدربين) لكل مهنة وذلك لزيادة التركيز والإتقان، وقد تم الاختيار بالتنسيق مع إدارة الشؤون الاجتماعية التابعة لمجلس المدينة.

وقامت ليكيلا بالتنظيم الكامل لبرنامج التدريب وتوفير مدربين محترفين، بالإضافه إلى الأدوات والمواد التدريبية اللازمة، وقد استمر البرنامج لمدة 10 أسابيع، حيث تم الانتهاء منه وتسليم الشهادات في 12 سبتمبر 2021 ، وتم إهداء جميع المتدربين المعدات اللازمة بكل مهنة وذلك لدعمهم لبدء مشروعاتهم في أقرب وقت.

وفي نفس السياق يتم العمل على إنشاء وتجهيز مركز تأهيل للأطفال المصابين بداء التوحّد، ويشمل ذلك بناء القدرات الفنية وتأهيل عدد من فتيات رأس غارب لمساعدة الأطفال وإدارة المركز.

كما انتهت ليكيلا مؤخراً من دعم مجلس مدينة رأس غارب لإنشاء كورنيش جديد للمدينة وذلك من خلال زرع المسطحات الخضراء وتوفير أعمدة الإنارة وتجهيز ثلاثة أكشاك متنقلة لخدمة زوار الكورنيش،