«ليكيلا» تبدأ إنشاء مشروع رياح غرب بكر بقدرة 250 ميجاوات

أعلنت شركة ليكيلا العاملة في مجال الطاقة المتجددة، عن بدء أعمال الإنشاءات لمشروع غرب بكر لطاقة الرياح في رأس غارب بقدرة 250 ميجاوات.

ويقع مشروع غرب بكر لطاقة الرياح على بعد 30 كيلو متراً شمال غرب رأس غارب، وتعتبر المحطة من المشاريع المهمة، حيث ستوفر 250 ميجا وات من الطاقة النظيفة، وهو جزء من مخطط الحكومة للبناء والتملك والتشغيل (BOO). ليكيلا

محطة الرياح تخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

وسيزيد المشروع إنتاج مصر من طاقة الرياح بنسبة 14%، ضمن هدف مصر المتمثل في توليد 20٪ من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2022 والتي تتضمن 67% شراكة مع القطاع الخاص وأيضاً سيقوم المشروع بتخفيض أكثر من 550,000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

وقال كريس أنتونوبولوس، رئيس شركة ليكيلا، إن الشركة ستبدء العمل في مرحلة البناء الخاص بمحطة رياح غرب بكر، والذي يمثل أولى مشاريعها من خلال التعاون الناجح مع الحكومية المصرية، وتسعى بالتأكيد لمواصلة العمل في مشاريع أخرى قادمة لتوفير الطاقة النظيفة بشكل مستدام في مصر”.

وأضاف كريس:” أن ليكيلا تهتم بإدارة مشاريع مستدامة وطويلة الأجل لتوفر أسعاراً تنافسية لطاقة نظيفة لكل المجتعمات التي تعمل بها، وهو ما ينسجم أيضاً مع أجندة الأمم المتحدة للطاقة المستدامة بحلول عام 2030″ .

وأضاف أن الشركة تتطلع الآن لبدء العمل فورا مع الشريك سيمنس جاميسا، لتسليم المشروع بنهاية عام 2021 كما تعهدت أمام الحكومة المصرية منذ عام في فبراير 2019 عند توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين ليكيلا والشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وينضم مشروع غرب بكر إلى مجموعة مشاريع طاقة الرياح التابعة لشركة ليكيلا في أنحاء السنغال وغانا وجنوب إفريقيا.

يذكر أنه كان قد تم توقيع اتفاقية شراء الطاقة وعقد اتصال الشبكة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء (EETC) واتفاقية حق الانتفاع في فبراير 2019، وذلك بعد وقت قصير من موافقة مجلس الوزراء على المشروع.

وقد تم توفير التمويل من قبل مؤسسة تمويل التنمية التابعة لحكومة الولايات المتحدة (DFC) (اوبك سابقاً)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، عضو مجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD).

وستقوم شركة سيمينز جاميسا للطاقة المتجددة بتركيب 96 من توربينات 2.6 ميجا وات SG114 من خلال عقد تسليم المفتاح EPC وستوفر خدمات صيانة طويلة الأجل من خلال اتفاقية خدمات طويلة الأجل مدتها 15 عامًا.

