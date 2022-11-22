«ليكيلا باور» تخطط لبناء أكبر منشأة لتخزين البطاريات في أفريقيا

تخطط “ليكيلا باور” ، الشركة المالكة لمعظم أصول الطاقة المتجددة في أفريقيا، لاستكمال ترتيبات مالية قريباً لبناء أكبر منشأة بغرض تخزين البطاريات في غرب القارة في إطار سعيها للتوسع في توفير الكهرباء لمشاريع الهيدروجين الأخضر.

قال كريس أنتونوبولوس، الرئيس التنفيذي لـ “ليكيلا”، إن الشركة التي تتخذ من أمستردام مقراً لها، تعتزم بناء مصنع للبطاريات بقدرة 160 ميغاواط في الساعة بجوار منشأة “بارك إيولين تايبا ندياي للطاقة التابعة لها التي تعمل بطاقة الرياح بقدرة 159 ميغاواط في السنغال، مؤكداً أنها مشاريع منفصلة.

تخزين البطاريات

صرح أنتونوبولوس، بشأن منشأة تخزين البطاريات: “نحن نبحث عن المزيد”، مضيفاً أن جنوب أفريقيا سوق جذابة لمثل هذه الاستثمارات. كذلك تدرس “ليكيلا”، التي تعد حالياً في مرحلة عملية استحواذ من قبل كلٍ من “أفريكا فاينانس” و”إنفينيتي غروب” المصرية، إبرام شراكة مع منتجي الهيدروجين الأخضر، حيث أشار الرئيس التنفيذي بالقول: “في مصر، على وجه الخصوص، من المحتمل أن تسمع منا أخباراً قريباً جداً”.

تسعى “ليكيلا” بالتعاون مع الدول الأفريقية المتعطشة للطاقة والتي تتطلع إلى زيادة قدرتها على التوليد، إلى مضاعفة حجم قدرتها على التوليد بمقدار أربعة أضعاف في غضون أربع سنوات وبتكلفة تتراوح من 4 إلى 5 مليارات دولار، وفقاً لما ذكره الرئيس التنفيذي.

تمتلك الشركة حالياً طاقة رياح في كلٍ من جنوب أفريقيا والسنغال ومصر بقدرة حوالي 1 غيغاواط، وتبني مصنعاً بقدرة 150 ميغاواط في غانا.