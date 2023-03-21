«ليكويد إنتيليجنت تكنولوجيز» تستحوذ على «سيسيف» لخدمات الأمن السيبراني

أعلنت شركة ليكويد إنتيليجنت تكنولوجيز اليوم عن استحواذها على شركة سيسيف الشرق الأوسط وأفريقيا التابعة لها، وهي شركة تكنولوجيا كانت تعرف سابقا باسم سيكيور مصر مقرها في القاهرة.

وتتخصص الشركة في تقديم خدمات السحابة المؤسسية والأمن السيبراني لبعض الشركات الرائدة في مصر، لا سيما في قطاع الخدمات المالية.

ويتيح الاستحواذ للمجموعة التي تتخذ من لندن مقرا لها والتي لها عمليات في أفريقيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية، تقديم بعض من أفضل منتجات الأمن السحابي والسيبراني العالمية إلى السوق المصرية.

وستقوم الشركة بإعادة تسمية شركة سيسيف الشرق الأوسط وأفريقيا لتصبح “ليكويد سي 2” لتتماشى مع هويتها العالمية للأمن السيبراني، وتخطط ليكويد لتنمية الأعمال المصرية بشكل كبير من خلال الاستفادة من ثروة المواهب التقنية المحلية، مما يجعل مصر مركزا رئيسيا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال شريف شلتوت، نائب الرئيس للعمليات في سيسيف الشرق الأوسط وأفريقيا: “منذ تأسيسنا في عام 2008 باسم سيكيور مصر، كانت مهمتنا هي تمكين العملاء من خلال خدمات وحلول الأمن السحابي والسيبراني ذات المستوى العالمي التي تحمي بشكل استباقي من الهجمات وفقدان الأصول الرقمية الناجمة عن مشهد التهديدات المتطور باستمرار، قبل أن يؤثر ذلك على الأعمال”.

وأضاف: “يسعدنا الانضمام إلى عائلة ليكويد وأن نكون جزءا من علامة تجارية رائدة في الصناعة مثل ليكويد سي 2. نحن الآن في وضع أقوى لتمكين عملائنا من المؤسسات في مصر و الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تسريع تحولهم الرقمي وفي الوقت نفسه الحصول على أدوات أكثر تطورا للتعامل مع التهديدات المتزايدة باستمرار من خلال محفظة خدمات الأمن السيبراني والسحابة الموسعة لدينا”.



وتابع : “تدرك ليكويد الدور الحاسم الذي تلعبه سيسيف الشرق الأوسط وأفريقيا في صناعة السحابة والأمن السيبراني في مصر والمنطقة. مهمتنا الرئيسية كمجموعة هي دعمهم في جلب المزيد من أدوات الأمن السيبراني لعملائنا حيث يواجهون بيئة تهديد عالمية معادية بشكل متزايد من مجرمي الإنترنت ومخترقي الأنظمة الذين ترعاهم الدولة القومية. سيضمن ذلك حماية أعمالهم مع تلبية متطلبات الامتثال العالمية”.

واختتم ديفيد بير، الرئيس التنفيذي لشركة ليكويد سي 2 بقوله سنبني على المكانة القوية في السوق، والقيادة ذات الخبرة، والمعرفة المتعمقة بالصناعة، والفريق العالمي، والفلسفة التي تركز على العملاء والتي كانت مرادفة لعلامة ليكويد سي 2 التجارية”.