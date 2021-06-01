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«ليفينج ياردز» تطرح مشروعها الرابع في العاصمة الإدارية وتستهدف مبيعات 2 مليار جنيه

لترفع استثماراتها في العاصمة الإدارية إلى 5.5 مليار جنيه
محمود زكي 7:01 م, الثلاثاء, 1 يونيو 21 7:01 م, الثلاثاء, 1 يونيو 21

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طرحت شركة ليفينج ياردز للتطويرالعقاري مشروعها الرابع في العاصمة الإدارية الجديدة والذي يحمل اسم ذا لوفت بلازا بمنطقة الداون تاون، وذلك باستثمارات تقدر بحوالي 1.5 مليار جنيه.

وقال أحمد أبو السعود رئيس القطاع التجاري بالشركة إن المشروع يقع على مساحة 8500 متر يضم وحدات تجارية وإدارية وكذلك وحدات طبية على أن تبدأ مساحة الوحدات من 35 متر مربع إلى 400 متر .

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وأضاف أن مشروع ذا لوفت بلازا يتكون من أرض و10 أدوارمتكررة  يضم 608 وحدات وبخطط سداد تصل إلى 10 سنوات، مشيرا إلى الشركة قامت عرض مميز على شراء الكاش يصل إلى خصم 40% من قيمة الوحدة.

وأكد أن المبيعات المستهدفة من المشروع تقدر بحوالي 2 مليار جنيه على أن يتم تمويل المشروع ذاتيا ومن خلال المبيعات التي تحققها الشركة. 

وأشار إلى أن الشركة تعاقدت مع مكتب YBA التابع للدكتور ياسر البلتاجي لتصميم المشروع والذي يعد واحدمن أكبر مكاتب التصميمات في الشرق الأوسط. 

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ولفت إلى أن الشركة تمتلك مشروعات في العاصمة تبلغ استثماراتهم حوالي 5.5 مليار جنيه في العاصمة الإدارية الجديدة  وتتطلع الشركة إلى تنمية مشروعات خارج المدينة  خاصة في ظل وجود فرص استثمارية كبيرة في المدن الجديدة.

وأوضح رئيس القطاع التجاري بشركة ليفينج ياردز أنها تستعد لطرح المرحلة الثالثة من مشروع ذا لوفت السكني مشيرا إلى أن الشركة انتهت من بيع حوالي 82% من المشروع.

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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