ليفربول يعول على صلاح للتأهل لدور المجموعات

على المصرى: تقام اليوم وغدا، لقاءات ذهاب الدور التمهيدى المؤهل لدور المجموعات، لدورى أبطال أوروبا، على أن تقام مباريات الإياب يومى 22 و23 أغسطس، وتنضم الأندية العشرة المتأهلة إلى الـ22 التي تأهلت مباشرة إلى دور المجموعات نتيجة ترتيبها في دوريات بلادها. ويشهد الدور التمهيدي تنافس 20 فريقا على ا

على المصرى:

تقام اليوم وغدا، لقاءات ذهاب الدور التمهيدى المؤهل لدور المجموعات، لدورى أبطال أوروبا، على أن تقام مباريات الإياب يومى 22 و23 أغسطس، وتنضم الأندية العشرة المتأهلة إلى الـ22 التي تأهلت مباشرة إلى دور المجموعات نتيجة ترتيبها في دوريات بلادها.

ويشهد الدور التمهيدي تنافس 20 فريقا على التأهل لدور المجموعات، للدخول فى قائمة النخبة وحصد الأموال، من خلال المشاركة بأقوى بطولات الأندية الأوروبية، فيما تنتقل الفرق العشرة الخاسرة إلى الدوري الأوروبي “يوروبا ليج”، على أن تسحب قرعة دور المجموعات، يوم 24 أغسطس في الإمارة الفرنسية موناكو.

وتسلط الأضواء بشكل كبير على المواجهة الإنجليزية الألمانية المرتقبة، بين ليفربول “بطل أوروبا خمس مرات”، وهوفنهايم الألماني المسلح بالطموح للمشاركة الأوروبية الأولى في تاريخه، كما تبرز المواجهة المثيرة المقررة بين نابولي الإيطالي ونيس الفرنسي، فيما يتطلع إشبيلية الإسباني إلى تفادي الاكتفاء بالمشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي، التي توج بها ثلاث مرات متتالية بين عامي 2014 و2016، إذ يسعى للتأهل إلى دوري الأبطال على حساب باشاك شهير التركي.



ليفربول وهوفنهايم

ويأمل هوفنهايم، الذي يستضيف ليفربول، اليوم الثلاثاء، استعادة أدم شالاي وفلوريان جريليتش اللياقة المطلوبة، بعد فترة غياب بسبب الإصابات، كذلك ينتظر عودة أوليفر بومان، لتولي حراسة مرمى هوفنهايم، بعد أن أراحه المدير الفني جوليان ناجلزمان، في المباراة التي انتهت بالفوز على فريق الدرجة الثالثة، روت- فايس أريفيت، 1/0، السبت الماضى، في الدور الأول من كأس ألمانيا.

وتأتي مباراة ليفربول قبل أربعة أيام من انطلاق الدوري الألماني، إذ يلتقي هوفنهايم مع فيردر بريمن، في مشاركته العاشرة في البطولة، وقال جوليان ناجلسمان “30 عاما” المدير الفنى لهوفنهايم، بعد سحب قرعة الدور الفاصل : “سنفعل كل ما بوسعنا للتأهل، ليفربول فريق رائع، ولكن لدي فكرة عن كيفية انتزاع نتيجة جيدة”، وتراجع أداء هوفنهايم منذ الموسم الماضي بعد خسارته الدوليين سيباستيان رودي ونيكلاس سويله لمصلحة بايرن ميونيخ.

فى المقابل، يعود الألماني يورجن كلوب، المدير الفنى لليفربول، إلى موطنه آملاً بتحقيق نتيجة جيدة، قبل مباراة الإياب على ملعب “أنفيلد”، في سعيه لإعادة الفريق إلى دور المجموعات، وشارك ليفربول للمرة الأخيرة في دور المجموعات قبل ثلاثة أعوام، ويعول على خط هجومه بقيادة الدولى المصرى محمد صلاح، فى التأهل لدور المجموعات للتشامبيونزليج.

ويبدأ ليفربول مشواره في البطولة من الدور الفاصل، بعد أن حل رابعاً في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وهو المركز الذي حصل عليه هوفنهايم أيضاً في الدوري الألماني، ومنحه فرصة المشاركة في دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه.

لكن السجل الشخصي لكلوب ضد هوفنهايم ليس مشجعاً، إذ تواجه معه 16 مرة، حين كان مدرباً لماينتس ثم بوروسيا دورتموند، وخرج فائزاً 5 مرات مقابل 6 تعادلات و5 هزائم، ويحتمل عودة دانييل ستوريدج إلى ليفربول، بعد أن غاب عن صفوف الفريق في مباراته الأولى بالدوري الإنجليزي، أمام واتفورد، بسبب الإصابة، بينما يغيب فيليبي كوتينيو بسبب إصابة في الظهر.

كما استعد الفريق الإنجليزي للموسم الجديد في ألمانيا، وتغلب على هرتا برلين وبايرن ميونيخ ودياً، لكن تعادل ليفربول مع واتفورد 3-3 السبت الماضى، في المرحلة الأولى من الدوري الممتاز، كشفت ثغرات واضحة في الفريق، الذي سيفتقد في رحلته إلى هوفنهايم آدم لالانا ونايثانيل كلاين، لكن لاعبه البرازيلي فيرمينو يبدو جاهزاً للمشاركة ضد فريقه السابق، وبرز فيرمينو في صفوف هوفنهايم قبل الانتقال إلى ليفربول في 2015.



نابولي ونيس

وكانت اشتباكات قد وقعت بين مجموعة من مشجعي نابولي والشرطة الفرنسية، عندما التقى الفريقان في مباراة ودية في صيف 2015، ويتوقع أن تتخذ السلطات الفرنسية قرارا مماثلا إزاء مشجعي نابولي، في مباراة الإياب.

وينتظر أن يعتمد نابولي على تألق النجم البلجيكي، درايس ميرتنز، الذي سجل 28 هدفا خلال الموسم الماضي للدوري الإيطالي، وقاد الفريق لإحراز المركز الثالث بالمسابقة، وفي آخر مباراة شارك فيها الدولي ميرتنز “30 عاما”، افتتح التسجيل بهدف رائع سجله من ضربة حرة في شباك إسبانيول الإسباني، وانتهت المباراة الودية بفوز نابولي 2-0 .

ويسعى نابولي الإيطالي إلى الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق نتيجة جيدة ذهاباً على ضيفه نيس الفرنسي، الذي بدأ الموسم بشكل سيء جداً، وأنهى نابولي الموسم الماضي في المركز الثالث في الدوري الإيطالي، خلف يوفنتوس وروما، ويأمل ببلوغ دور المجموعات.



من جهته، خسر نيس ثالث الدوري الفرنسي في الموسم الماضي، أول مباراتين حتى الآن هذا الموسم أمام سانت إتيان صفر-1 وتروا 1-2، بعد أن كان قد تأهل إلى الدور الفاصل على حساب أياكس أمستردام الهولندي، وعزز نيس صفوفه بصانع الألعاب الهولندي المخضرم ويسلي شنايدر، ويضم أيضاً المهاجم الإيطالي المشاغب ماريو بالوتيلي، وسبق لهما التتويج بدوري الأبطال مع إنتر ميلان في 2010.

إشبيلية وباشاك شهير

يخوض إشبيلية الذي وصل إلى الدور الثاني من المسابقة الموسم الماضي، بعدما توج بلقب “يوروبا ليج” لثلاثة مواسم متتالية، اختباراً غامضاً ضد إسطنبول باشاك شهر، الذي يضم في صفوفه ثنائي أرسنال الإنجليزي سابقاً التوجولي إيمانويل أديبايور والفرنسي جايل كليشي.

وتوجه إشبيلية ببعثة تضم 22 لاعبا إلى تركيا، لمواجهة باشاك شهير، ويمكن للفريق الإسباني الاستفادة بجهود لاعبي خط الوسط العائدين، بابلو سارابيا وخواكين كوريا، بينما يغيب عن الفريق عناصر أخرى، أبرزها لاعب الوسط، فرانكو فاسكيز، والمدافع دانييل كاريكو، وقد تشهد المباراة المشاركة الأولى للوافدين الجديدين، خيسوس نافاس ونوليتو.



مباريات أخرى

وتشهد مباريات اليوم الثلاثاء، لقاء كارباجا اجدام، من أذربيجان، مع كوبنهاجن الدنماركي، ويانج بويز السويسري مع سيسكا موسكو الروسي، وأبويل نيقوسيا القبرصي مع سلافيا براج التشيكي، وسبورتينج لشبونة البرتغالي مع بوخارست الروماني.

بينما تشهد مباريات غدا الأربعاء، لقاء سيلتيك الإسكتلندي مع إف.سي أستانا الكازاخستاني، وأولمبياكوس اليوناني مع رييكا الكرواتي، وهبويل بئر السبع الإسرائيلى مع ماريبور السلوفيني.

