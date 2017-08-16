ليفربول يعود من ألمانيا بفوز مهم على هوفنهايم

على المصرى: عاد ليفربول الإنجليزى، بفوز ثمين من ألمانيا، بعدما تغلب على مضيفه هوفنهمايم بهدفين نظيفين، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على ملعب "راين نيكار أرينا"، فى ذهاب الدور التمهيدى لدورى أبطال أوروبا، وسيقام لقاء العودة، يوم الأربعاء المقبل. تقدم ليفربول، فى الدقيقة 35، عن طريق ألكسن



على المصرى:

عاد ليفربول الإنجليزى، بفوز ثمين من ألمانيا، بعدما تغلب على مضيفه هوفنهمايم بهدفين نظيفين، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على ملعب “راين نيكار أرينا”، فى ذهاب الدور التمهيدى لدورى أبطال أوروبا، وسيقام لقاء العودة، يوم الأربعاء المقبل.

تقدم ليفربول، فى الدقيقة 35، عن طريق ألكسندر أرنولد، ليصبح أصغر لاعب يسجل للريدز في مسابقة أوروبية، منذ هدف ماكيل أوين ضد كوسيك عام 1998 في كأس الكؤوس الأوروبية، قبل أن يضيف البديل جيمس ميلنر، الهدف الثانى فى الدقيقة 74، وقلص مارك أليكسندر أوث، النتيجة لأصحاب الأرض فى الدقيقة 87.

وشارك الدولى المصرى محمد صلاح، فى تشكيلة الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لليفربول، منذ بداية المباراة وحتى نهايتها، وسجل هدفا ألغاه حكم اللقاء الهولندى الحكم بيورن كيبرز، بداعى التسلل، وقدم مباراة جيدة.



وفى لقاءات أخرى، أقيمت اليوم أيضا، تغلب كارباجا أجدام الأذربيجانى على ضيفه كوبنهاجن الدنماركي بهدف نظيف، وتعادل يانج بويز السويسري مع سيسكا موسكو الروسي، وسبورتينج لشبونة البرتغالي مع بوخارست الروماني، بدون أهداف، وفاز أبويل نيقوسيا القبرصي على سلافيا براج التشيكي بهدفين نظيفين.

وتقام اليوم وغدا، لقاءات ذهاب الدور التمهيدى للتشامبيونزليج، على أن تقام مباريات الاياب يومى 22 و23 أغسطس، لتنضم الأندية العشرة المتأهلة إلى الـ22 التي تأهلت مباشرة إلى دور المجموعات نتيجة ترتيبها في دوريات بلادها، فيما تنتقل الفرق العشرة الخاسرة إلى الدوري الأوروبي “يوروبا ليج”، على أن تسحب قرعة دور المجموعات، يوم 24 أغسطس في الإمارة الفرنسية موناكو