ليفربول يطلب اجتماعا مع الشرطة الإيطالية قبل لقاء روما

وسيلعب ليفربول في روما يوم الأربعاء المقبل.(رويترز)طلب ليفربول عقد اجتماع مع مسؤولين بنادي روما والاتحاد الأوروبي لكرة القدم والجهات الأمنية والشرطة الإيطالية لضمان أمن جماهير النادي الإنجليزي التي ستتوجه الأسبوع المقبل لحضور إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالعاصمة الإيطالية.وح

وسيلعب ليفربول في روما يوم الأربعاء المقبل.

(رويترز) (رويترز) طلب ليفربول عقد اجتماع مع مسؤولين بنادي روما والاتحاد الأوروبي لكرة القدم والجهات الأمنية والشرطة الإيطالية لضمان أمن جماهير النادي الإنجليزي التي ستتوجه الأسبوع المقبل لحضور إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالعاصمة الإيطالية.





وحدثت اشتباكات بين جماهير الفريقين خارج ملعب أنفيلد الثلاثاء الماضي قبل فوز ليفربول 5-2 على النادي الإيطالي في ذهاب الدور نفسه.

كما وجهت اتهامات لرجلين فيما يتصل بالحادث مما تسبب في نقل رجل إلى المستشفى في حالة حرجة قبل المباراة.

وقال النادي في بيان ”يسعى ليفربول لتوضيح المسائل المتعلقة بإجراءات يوم إقامة المباراة منذ سحب القرعة.

”يأمل النادي في أن يؤدي هذا الاجتماع لتوفير التأكيدات الضرورية والمعلومات الأساسية.

”سيتيح هذا للنادي إخطار جماهيره بالإجراءات التي سيتم اتخاذها“.