ليفربول يضرب ليستر ستي برباعية نظيفة ويواصل تربعه على قمة الدوري الإنجليزي

بدأ ليفربول المباراة بضغط هجومي وصنع فرصة خطيرة في الدقيقة الأولى عن طريق أرنولد لكن الحارس تصدى لها، وكاد ساديو ماني أن يسجل في الدقيقة الثانية من صناعة صلاح بعد عرضية رائعة لكن السنغالي حول الكرة إلى جوار القائم.

وبعد اعتماد ليستر سيتي على الدفاع والمرتدات، نجح ليفربول في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 31 بعد عرضية من الجهة اليسرى عن طريق أرنولد حولها فيرمينو برأسية إلى الشباك.

وأهدر ساديو ماني هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 33 بعد انفراد تام بحارس ليستر، لكن الأخير نجح في التصدي لتسديدة اللاعب السنغالي ليحمي فريقه من هدف ثان.

وفي بداية الشوط الثاني، وتحديدا في الدقيقة 56، كاد محمد صلاح أن يسجل بعد عرضية من روبيرتسون ارتدت من الحارس ليتابعها النجم المصري، لكن الكرة ارتطمت بالقائم قبل أن يشير الحكم إلى حالة تسلل على فيرمينو.

وخرج صلاح في الدقيقة 70 ليحل بدلاً منه أوريجي، في نفس توقيت نزول جيمز ملينر بدلاً من نابي كيتا، ليحتسب الحكم ركلة جزاء عقب خروج النجم المصري بلحظات سجل منها جيمز ميلنر هدفاً ثانياً.

وفي الدقيقة 75 نجح فريق ليفربول في قتل المباراة تماماً بتسجيل الهدف الثالث بعد عرضية من الظهير المتألق أرنولد قابلها فيرمينو داخل منطقة الجزاء باستلام رائع ثم تسديدة بيمناه إلى الشباك.

وفي الدقيقة 78 سجل الدولي الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد الهدف الرابع لفريق ليفربول، وبذلك يتصدر ليفربول جدول الترتيب بـ 52 نقطة بفارق 13 نقطة ومباراة مؤجلة عن الوصيف ليستر ستي برصيد 39 نقطة.