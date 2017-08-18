ليفربول يحبط المخطط الثالث لبرشلونة

علي المصري: رفض نادي ليفربول الإنجليزي، عرضا ثالثا من نظيره برشلونة الإسباني، للتعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي فيليب كوتينيو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتعويض رحيل مواطنه نيمار دا سيلفا، لباريس سان جيرمان الفرنسي، ليصبح أغلى لاعب في العالم، مقابل دفع الشرط الجزائي المقدر ب 222 ملي



علي المصري:

رفض نادي ليفربول الإنجليزي، عرضا ثالثا من نظيره برشلونة الإسباني، للتعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي فيليب كوتينيو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتعويض رحيل مواطنه نيمار دا سيلفا، لباريس سان جيرمان الفرنسي، ليصبح أغلى لاعب في العالم، مقابل دفع الشرط الجزائي المقدر ب 222 مليون يورو.

وتقدم برشلونة بعرض رسمي لإدارة ليفربول، بلغ 125 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين أخرى كمتغيرات، لتصل قيمة الصفقة إلى 130 مليون يورو، ولكن إدارة الريدز لم تتردد في رفض العرض.

وتتمسك إدارة ليفربول بعدم الاستغناء عن النجم البرازيلي، بعد العرضين السابقين من قبل البارسا بقيمة 79 و98 مليون يورو، قبل أن يرتفع العرض الثالث ل 125 مليون يورو، للتعاقد مع اللاعب.

ورغم موقف الريدز، فإن الجهاز الفني لليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب، لم يستدع كوتينيو لمباراة كريستال بالاس بالجولة الثانية من البريمييرليج، وصرح الخميس الماضي، أنه لا يفهم لماذا أكد مسؤول برشلونة، بيب سيجورا، أن النادي الكتالوني قريب من التعاقد مع كوتينيو، مشيرا إلى أن ليفربول أعلن رسميا أنه لا يفكر في بيعه.

وتحاول إدارة البارسا، بقيادة جوسيب ماريا بارتيمو، سرعة تعويض غياب نيمار، الذي وضح تأثيرة في لقائي الذهاب و الإياب لكأس السوبر الإسباني، أمام الغريم التقليدي ريال مدريد، والتي خسرها البارسا بخمسة أهداف مقابل هدف، في مجموع اللقاءين، بالتعاقد مع كوتينيو، أو الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب بوروسيا دورتموند الألماني.