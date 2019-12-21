ليفربول يتوج بكأس العالم للأندية على حساب فلامنجو (صور)

بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق فلامنجو بنتيجة هدف للا شيء

توج فريق ليفربول بلقب كأس العالم للأندية لعام 2019، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق فلامنجو بنتيجة هدف للا شيء.

ليفربول كان قد تأهل إلى المباراة النهائية بالفوز على فريق مونتيري المكسيكي (2-1)، في المقابل صعد بطل البرازيل للدور ذاته بالفوز على الهلال السعودي (3-1).

وخاض ليفربول الملقب بـ”الريدز” مباراة اليوم بتشكيل مكون من: أليسون بيكر – أندي روبيرتسون – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – أرنولد – جوردان هندرسون – تشامبرلين – نابي كيتا – ساديو ماني – محمد صلاح – روبيرتو فيرمينو.

وكان روبيرتو فيرمينو قد أهدر فرصة محققة لليفربول بعد انفراده بالمرمى البرازيلي في الشوط الأول ليسدد كرة تمر أعلى المرمى.

وواصل ليفربول إهدار الفرص حيث سدد نابي كيتا كرة قوية بعد تمريرة من صلاح في الدقيقة الرابعة لكن تمر الكرة بعيدة عن المرمى، كما سدد أرنولد كرة متقنة من خارج منطقة الجزاء لتمر الكرة بجوار القائم لتظل النتيجة سلبية.

بعد مرور دقيقتين من الشوط الثاني حرم القائم ليفربول وفيرمينو من تيسجل هدف ليفربول بعد تسديدة رائعة داخل منطقة الجزاء.