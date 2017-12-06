ليفربول وإشبيلية وشاختار وبورتو يكملوا ثمن نهائي التشامبيونزليج

علي المصريأكمل الرباعي ليفربول وإشبيلية وشاختار دونيستك وبورتو، الفرق المتأهلة لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، بعدما اختتم دور المجموعات مساء اليوم اﻷربعاء، بنهاية الجولة السادسة واﻷخيرة من الدور الأول للتشامبيونزليج.وكانت أربعة أندية قد حجزت مقاعدها أمس الثلاثاء، ضمن لقاءات اليوم اﻷول للجو

علي المصري

أكمل الرباعي ليفربول وإشبيلية وشاختار دونيستك وبورتو، الفرق المتأهلة لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، بعدما اختتم دور المجموعات مساء اليوم اﻷربعاء، بنهاية الجولة السادسة واﻷخيرة من الدور الأول للتشامبيونزليج.

وكانت أربعة أندية قد حجزت مقاعدها أمس الثلاثاء، ضمن لقاءات اليوم اﻷول للجولة اﻷخيرة من دور المجموعات، وهي فرق مانشستر يونايتد وبازل وروما ويوفنتوس.

ولم تنتظر ثمانية فرق برشلونة وبشكتاش ومانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان وتشيلسي وريال مدريد “حامل اللقب”، للجولات الأخيرة من الدور الأول، لتحجز موقعها في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وشهد دور المجموعات، الكثير من المفاجآت بخروج أتلتيكو مدريد ونابولي وبوروسيا دورتموند، وتحولهم للدورى الأوروبى، واحتلال ريال مدريد “حامل اللقب” للمركز الثاني في مجموعته الثامنة.

ومن المنتظر أن تقام قرعة الدور ثمن النهائي في الحادي عشر من ديسمبر المقبل، بمقر الاتحاد اﻷوروبي لكرة القدم “يويفا”، في مدينة نيون السويسرية.

وستلعب مباريات ذهاب دور الستة عشر، أيام 13 و14 و20 و21 من فبراير 2018، على أن تلعب مباريات العودة في 6 و7 و13 و14 من مارس المقبل.