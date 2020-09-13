«ليفت سلاب مصر» تفصح عن بيع مساهم جزءًا من حصته بقيمة 5.7 مليون جنيه

ليفت سلاب مصر تفصح عن انخفاض حصة أحد المساهمين

أعلنت شركة ليفت سلاب مصر قيام المساهم أحمد عاصم عبدالعزيز أبو سقاية ببيع 1.3 مليون سهم من حصته بقيمة إجمالية 5.7 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت ليفت سلاب، فى إفصاح للبورصة، اليوم الأحد، إن نسبة مساهمة العميل المشار إليها انخفضت بعد العملية من 5.4% إلى 4.34% من إجمالى أسهم الشركة.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 2.56 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

ليفت سلاب مصر تنجح فى تغطية اكتتاب زيادة رأس المال بنسبة 100%

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ونجحت ليفت سلاب مصر فى أغسطس الماضى فى تغطية اكتتاب زيادة رأسمالها المصدر بنسبة 100% على مرحلتين فى البورصة المصرية.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة 25 أغسطس الماضى إن المرحلة الثانية للاكتتاب تمت تغطيتها بالكامل على 8.4 مليون سهم.

وأعلنت الشركة فى 12 أغسطس عن تغطية المرحلة الأولى للاكتتاب بنسبة 87.5% وفتح مرحلة ثانية لاستكمال ما لم يغط، وبلغت نسبة الأسهم المكتتب فيها خلال المرحلة الأولى 59.4 مليون سهم تقريبا.

وحصلت ليفت سلاب، فى 14 يونيو الماضى، على موافقة الرقابة المالية لنشر دعوتها لقدامى المساهمين للاكتتاب في زيادة رأسمالها المصدر من 56 إلى 140 مليون جنيه.

وتبلغ قيمة الزيادة 84 مليون جنيه تقريبًا موزعة على 67.8 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1.24 جنيه للسهم، إضافة إلى 3 قروش مصاريف إصدار.

ليفت سلاب مصر : مستشار مالى قدر السهم بقيمة 4.79 جنيه

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وقدرت دراسة مستشار مالى مستقل “كاسل للاستشارت المالية” القيمة العادلة لسهم الشركة بقيمة 4.79 جنيه.

وتأسست “ليفت سلاب”، فى مارس 1978، كشركة مساهمة برأسمال أجنبى مع شريك بريطانى، وتحولت إلى شركة مصرية خالصة اعتبارًا من 1991.

وبعد التحويل انتقلت حصة “البريتش ليفت سلاب” بالكامل إلى الشريك المصرى، ومن ثم اقتصر الدور الأجنبى على الدعم الفنى فقط.

وأدرجت الشركة فى البورصة المصرية عام 1999، وكان غرض الشركة تطوير صناعة البناء والتشييد باستخدام أساليب حديثة لتنفيذ المنشآت.

كذلك شملت أغراضها تنفيذ الأنفاق والعدايات للمواسير، وكل ما يتعلق بهذا النشاط من أعمال البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء.

وأضافت الشركة فى عام 2015 أنشطة الاستثمار العقارى والمقاولات إلى الأغراض؛ لدعم وجودها فى السوق المصرية، بما يسمح بإقامة وبناء العقارات بجميع مستوياتها وأنواعها أو بيعها أو تأجيرها.

ليفت سلاب تستعد للاستحواذ على «الوفاء للاستثمار السياحى»

وتستعد ليفت سلاب مصر للاستحواذ على شركة الوفاء للاستثمار السياحى، المملوكة لشركة الفرسان للتنمية العقارية.

وقالت ليفت سلاب فى وقت سابق إنها ستدعو الجمعية العامة للمساهمين للانعقاد؛ للحصول على موافقتها على مسألة الشراء قبل تنفيذها.

ووقّعت ليفت سلاب، فى وقت سابق، مذكرة تفاهم مع الفرسان للتنمية العقارية لشراء 85.2% من أسهم شركة الوفاء للاستثمار السياحى (255 ألف سهم تقريبًا)، بمتوسط سعر 370 جنيهًا للسهم.

وتخطط الشركة خلال الفترة المقبلة لاستثمار قطعتى أرض بالمشاركة مع شركة “إم أو تى” للاستثمار والمشروعات، التابعة لوزارة النقل. بتكلفة استثمارية قدرها 300 مليون جنيه.

وحصلت الشركة، فى يناير الماضى، على تكليف من قِبل شركة أم أو تى للاستثمار والمشروعات لإقامة مشروع تجارى وإدارى وسكنى بمحافظة دمياط بنظام المشاركة.

وقالت، فى إفصاح مؤرخ 29 يناير الماضى، إن تكلفة هذا المشروع ستصل إلى 100 مليون، متضمنة قيمة الأرض، ومن المتوقع أن تصل إيراداته إلى 160 مليون جنيه.

وأعادت “ليفت سلاب مصر”، فى يونيو 2019 ، العمل بقطاع الأنفاق بعد توقف دام نحو سبع سنوات، وذلك فى إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة الشركة.

وقالت الشركة، فى إفصاح سابق، إن عودة العمل بقطاع الأنفاق ستمكّنها من تنفيذ مشروعات الأنفاق بدول مختلفة.

وأشارت إلى أنها ستضخّ جزءًا من استثماراتها بهذا القطاع عن طريق زيادة رأس المال الأخيرة.