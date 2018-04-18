ليفت سلاب: زيادة رأس المال تدعم خطة التوسع فى الاستثمارات

رجب عزالدينوافق مجلس إدارة شركة "ليفت سلاب مصر"، بجلسته المنعقدة -أمس الثلاثاء- على زيادة رأس المال المصدر من 54.9 مليون جنيه، إلى 79.9 مليون جنيه من خلال الاكتتاب لقدامى المساهمين.وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إن المجلس وافق على إعادة السير فى اجراءات زيادة رأس المال ال

رجب عزالدين

وافق مجلس إدارة شركة “ليفت سلاب مصر”، بجلسته المنعقدة -أمس الثلاثاء- على زيادة رأس المال المصدر من 54.9 مليون جنيه، إلى 79.9 مليون جنيه من خلال الاكتتاب لقدامى المساهمين.

وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إن المجلس وافق على إعادة السير فى اجراءات زيادة رأس المال المصدر مرة أخرى، عن طريقة دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم الزيادة حفاظاً على مصلحة الشركة ومساهميها.

وأضافت الشركة، أن زيادة رأس المال المصدر ستكون لها عظيم الأثر فى خطة عمل توسع الشركة المستقبلية وتيسيير مهامها، خاصة وأنها قد دخلت مشروعات جديدة بقيمة 90 مليون جنيه.

ومن المقرر تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي، على أن تجبر الكسور لصالج صغار المساهمين، فى حالة عدم تغطية الاكتتاب خلال المدة الأصلية سيتم إعادة عرض المتبق علة قدامي المساهمين الذين لم يقوموا بيع حق الاكتتاب وكذا مشتري حق الاكتتاب.

وحققت الشركة صافى ربح قدره 1.9 مليون جنيه خلال 2017، مقابل أرباح بلغت 39.4 ألف جنيه في 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة 54.9 مليون جنيه، موزعا على 5.4 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للواحد.