ليفت سلاب توافق على زيادة رأس المال 25 مليون جنيه

رجب عزالدين:وافق مجلس إدارة شركة "ليفت سلاب مصر" بجلسته المنعقدة الخميس الماضى، على السير فى إجراءات زيادة رأس المال بعد الاطلاع على الموقف الحالى للشركة من مشروعات تحت التنفيذ وكذلك المشروعات المستقبلية .ومن المقرر زيادة رأس المال المصدر للشركة من 54.9 مليون جنيه إلى 79.9 مليون جنيه، بزيادة قدر

رجب عزالدين:

وافق مجلس إدارة شركة “ليفت سلاب مصر” بجلسته المنعقدة الخميس الماضى، على السير فى إجراءات زيادة رأس المال بعد الاطلاع على الموقف الحالى للشركة من مشروعات تحت التنفيذ وكذلك المشروعات المستقبلية .

ومن المقرر زيادة رأس المال المصدر للشركة من 54.9 مليون جنيه إلى 79.9 مليون جنيه، بزيادة قدرها 25 مليون جنيه، موزعة على 2.5 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم بخلاف مصاريف الإصدار وقدرها 15 قرشا للسهم .

وقالت الشركة إن سبب التفكير فى زيادة رأسمال يعود إلى دخول الشركة فى مشروعات استثمارية وتعاقدات جديدة، مما أدى إلى عجز فى السيولة .

وارتفعت أرباح الشركة خلال النصف الأول من 2017 بنسبة 258.5% إلى 336 ألف جنيه، مقابل أرباح بلغت 93.7 ألف بالفترة المماثلة من 2016.

ويبلغ رأسمال “ليفت سلاب” الحالى 54.96 مليون جنيه، موزعاً على نحو 5.5 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.