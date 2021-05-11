ليفت سلاب تفصح عن بيع مساهم حصة بقيمة 16.6 مليون جنيه

ليفت سلاب مصر تفصح عن انخفاض حصة مساهم إلى 7.28%

أفصحت شركة ليفت سلاب مصر عن قيام المساهم مصطفى عبد الحميد معوض محمد، ببيع حصة أسهم ( 17.5 مليون سهم ) بقيمة إجمالية قدرها 16.6 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت ليفت سلاب، فى إفصاح للبورصة الثلاثاء، إن حصة المساهم المذكور، انخفضت بعد العملية من 10.4% إلى 7.28%.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 0.95 جنيه، ونفذتها شركة “عربية أون لاين” لتداول الأوراق المالية.. ولم يظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأي كيانات مساهمة في الشركة.

وأفصحت الشركة فى 22 أبريل الماضى عن قيام نفس المساهم مصطفى عبد الحميد معوض محمد، بشراء 22.3 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 19.5 مليون جنيه تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 0.86 جنيه، ونفذتها شركة تايكون لتداول الأوراق المالية، وارتفعت حصة المساهم آنذاك من 9.31 % إلى 13.29 % من إجمالى أسهم.

ليفت سلاب : مساهم اشترى حصة بقيمة 4.3 مليون جنيه في أبريل

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كما أفصحت الشركة فى 14 أبريل الماضى عن قيام المساهم محمود أحمد محمد شفيق، بشراء 5.75 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 4.3 مليون جنيه تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 0.74 جنيه، ونفذتها شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، وارتفعت حصته بعد العملية من 2.8 % إلى 3.84 % من إجمالى أسهم.

وفى 18 مارس الماضى قام نفس المساهم (محمود شفيق)، بشراء 15 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 7.8 مليون جنيه تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 0.52 جنيه، ونفذتها شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، وارتفعت حصة المساهم بعد العملية من 0.1% إلى 2.8 % .

كما أفصحت ليفت سلاب فى 17 مارس عن قيام مساهم آخر هو عمر أحمد عاطف قناوى، بشراء 14 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 7.4 مليون جنيه تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى هذه الصفقة 0.53 جنيه، ونفذتها شركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، وارتفعت حصة المساهم بعد العملية من 3.74% إلى 6.2 % من إجمالى أسهم.

مساهم يبيع كامل حصته في مارس بقيمة 14.8 مليون جنيه

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وأظهر إفصاح آخر مرسل للبورصة بنفس التاريخ ( 17 مارس) ، بيع المساهم محمد عبد الناصر حامد محمود، 28.6 مليون سهم تمثل كامل حصته فى الشركة (5.05%) بقيمة إجمالية 14.8 مليون جنيه تقريبا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 0.52 جنيه، ونفذتها شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، ولم يظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأطراف أخرى مساهمة بالشركة.

ووافق مساهمو الشركة فى 6 فبراير الماضى على مقترح تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 1.24 جنيه إلى 25 قرشًا للسهم، وأدرجت البورصة التجزئة فى 10 مارس الماضى.

وأصبح رأس المال المصدر للشركة، 140,3 مليون جنيه، موزعًا على 561,2 مليون سهم بدلًا من 113,1 مليون سهم وفقًا للقيد الجديد فى البورصة.

ووافق مجلس إدارة ليفت سلاب فى 10 يناير الماضى على تجزئة القيمة الاسمية للسهم، بهدف جذب شرائح جديدة للطلب فى البورصة المصرية.

وقالت الشركة فى إفصاح آنذاك، إن هذه التجزئة تقتضى تعديل إجمالى الأسهم المصدرة والمدفوعة من 113.1 مليون إلى 561.2 مليون سهم مع بقاء رأس المال كما هو 140.3 مليون جنيه.

وتعول الشركة على هذه الخطوة فى تنشيط حركة التداول على السهم فى البورصة، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، بما يؤدى إلى ارتفاع الطلب عليها.

ونجحت ليفت سلاب فى أغسطس الماضى فى تغطية اكتتاب زيادة رأسمالها المصدر بنسبة 100% على مرحلتين فى البورصة المصرية.

سلاب تستعد للاستحواذ على الوفاء للاستثمار السياحي

وتستعد ليفت سلاب مصر للاستحواذ على شركة الوفاء للاستثمار السياحى، المملوكة لشركة الفرسان للتنمية العقارية.

ووقّعت ليفت سلاب، فى وقت سابق، مذكرة تفاهم مع الفرسان للتنمية العقارية لشراء 85.2% من أسهم شركة الوفاء للاستثمار السياحى (255 ألف سهم تقريبًا)، بمتوسط سعر 370 جنيهًا للسهم.

وأعلنت الشركة فى 11 اكتوبر الماضى تكليف مستشار مالي جديد لدراسة القيمة العادلة للسهم فى إطار صفقة الاستحواذ المرتقبة على شركة الوفاء للاستثمار السياحى.

وتخطط الشركة خلال الفترة المقبلة لاستثمار قطعتى أرض بالمشاركة مع شركة “إم أو تى” للاستثمار والمشروعات، التابعة لوزارة النقل، بتكلفة استثمارية قدرها 300 مليون جنيه.

وحصلت الشركة، فى يناير 2020، على تكليف من قِبل شركة أم أو تى للاستثمار والمشروعات لإقامة مشروع تجارى وإدارى وسكنى فى محافظة دمياط بنظام المشاركة.

وقالت فى إفصاح مؤرخ 29 يناير 2020، إن تكلفة هذا المشروع ستصل إلى 100 مليون جنيه، متضمنة قيمة الأرض، ومن المتوقع أن تصل إيراداته إلى 160 مليون جنيه.

وأعادت «ليفت سلاب مصر»، فى يونيو 2019 ، العمل بقطاع الأنفاق بعد توقف دام نحو سبع سنوات، وذلك فى إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة الشركة.

وقالت الشركة فى إفصاح سابق، إن عودة العمل بقطاع الأنفاق ستمكّنها من تنفيذ مشروعات الأنفاق بدول مختلفة.

وتأسست «ليفت سلاب»، فى مارس 1978، كشركة مساهمة برأسمال أجنبى مع شريك بريطانى، وتحولت إلى شركة مصرية خالصة اعتبارًا من 1991.

وبعد التحويل انتقلت حصة “البريتش ليفت سلاب” بالكامل إلى الشريك المصرى، ومن ثم اقتصر الدور الأجنبى على الدعم الفنى فقط.

وأدرجت الشركة فى البورصة المصرية عام 1999، وكان غرض الشركة تطوير صناعة البناء والتشييد باستخدام أساليب حديثة لتنفيذ المنشآت.

كذلك شملت أغراضها تنفيذ الأنفاق والعدايات للمواسير، وكل ما يتعلق بهذا النشاط من أعمال البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء.

وأضافت الشركة فى عام 2015 أنشطة الاستثمار العقارى والمقاولات إلى الأغراض؛ لدعم وجودها فى السوق المصرية، بما يسمح بإقامة وبناء العقارات بجميع مستوياتها وأنواعها أو بيعها أو تأجيرها.