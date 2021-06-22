ليفت سلاب تفصح عن بيع مساهم حصة أسهم بقيمة 45 مليون جنيه

ليفت سلاب مصر تفصح عن انخفاض حصة مساهم إلى 6.52%

أفصحت شركة ليفت سلاب مصر، اليوم الثلاثاء، عن قيام المساهم مصطفى عبد الحميد معوض محمد، ببيع حصة أسهم (4.8 مليون سهم) بقيمة إجمالية قدرها 45 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت ليفت سلاب مصر فى إفصاح للبورصة، إن نسبة مساهمة العمل المشار إليها انخفضت بعد العملية من 15.13% إلى 6.52% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 0.93 جنيه، ونفذتها شركة تايكون للوساطة فى الأوراق المالية، ولم يظهر الإفصاح ارتباطه بأي كيانات مساهمة في الشركة.

وأفصحت الشركة فى 17 يونيو الجارى، عن قيام المساهم مصطفى عبد الحميد معوض محمد، شراء حصة أسهم (6.1 مليون سهم) بقيمة إجمالية قدرها 5.6 مليون جنيه تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 0.92 جنيه، ونفذتها شركة “عربية أون لاين” لتداول الأوراق المالية، وارتفعت حصة المساهم بعد هذه العملية من 14.04 % إلى 15.13 من إجمالى الأسهم.

ليفت سلاب: مصطفى معوض اشترى حصصا سابقة خلال مايو ويونيو

شركات الوساطة المالية

كما أفصحت ليفت سلاب فى 17 مايو الماضى عن قيام نفس المساهم بشراء حصة أسهم ( 29.8 مليون سهم ) بقيمة إجمالية قدرها 25.8 مليون جنيه تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 0.86 جنيه، ونفذتها شركة “عربية أون لاين” لتداول الأوراق المالية، وارتفعت حصة المساهم ساعتها بعد العملية من 7.28% إلى 12.59% من إجمالى الأسهم.

كذلك أفصحت الشركة فى 11 مايو الماضى عن قيام نفس المساهم، ببيع حصة أسهم ( 17.5 مليون سهم ) بقيمة إجمالية قدرها 16.6 مليون جنيه تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 0.95 جنيه، ونفذتها شركة “عربية أون لاين” لتداول الأوراق المالية، وانخفضت حصته بعد العملية من 10.4% إلى 7.28%.

مساهمون يشترون حصص آخرى بقيمة 11.1 مليون جنيه

البورصة المصرية

وأعلنت ليفت سلاب مصر، فى 24 مايو الماضى عن قيام مساهمين اثنين بشراء حصصا من الأسهم بقيمة إجمالية قدرها 11.1 مليون جنيه تقريبًا.

وأظهر إفصاح مرسل من الشركة للبورصة آنذاك ،شراء المساهم هشام محمد ممدوح حمادة 6 ملايين سهم بقيمة إجمالية 5.3 مليون جنيه تقريبا لترتفع حصته من 9.98% إلى 11%.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 0.89 جنيه، ونفذتها شركة بلتون سيكورتيز المتخصصة فى تداول الأوراق المالية. ولم يظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأي كيانات مساهمة في الشركة.

وكشفت إفصاح آخرموازى، قيام المساهم أحمد صلاح الدين محمد الزواوى بشراء 6.5 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 5.8 مليون جنيه لترتفع حصته من 3.8% إلى 5% تقريبا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 0.89 جنيه، ونفذتها شركة نيوبرنت المتخصصة فى تداول الأوراق المالية. ولم يظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأي كيانات مساهمة في الشركة.

تجزئة أسهم الشركة من 1.24 جنيه إلى 25 قرشا للسهم

مؤشرات البورصة المصرية

ووافق مساهمو الشركة فى 6 فبراير الماضى على مقترح تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 1.24 جنيه إلى 25 قرشًا للسهم، وأدرجت البورصة التجزئة فى 10 مارس الماضى.

وأصبح رأس المال المصدر للشركة، 140.3 مليون جنيه، موزعًا على 561.2 مليون سهم بدلًا من 113.1 مليون سهم وفقًا للقيد الجديد فى البورصة.

ووافق مجلس إدارة ليفت سلاب فى 10 يناير الماضى على تجزئة القيمة الاسمية للسهم، بهدف جذب شرائح جديدة للطلب فى البورصة المصرية.

وقالت الشركة فى إفصاح آنذاك، إن هذه التجزئة تقتضى تعديل إجمالى الأسهم المصدرة والمدفوعة من 113.1 مليون إلى 561.2 مليون سهم مع بقاء رأس المال كما هو 140.3 مليون جنيه.

وتعول الشركة على هذه الخطوة فى تنشيط حركة التداول على السهم فى البورصة، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، بما يؤدى إلى ارتفاع الطلب عليها.

ونجحت ليفت سلاب فى أغسطس الماضى فى تغطية اكتتاب زيادة رأسمالها المصدر بنسبة 100% على مرحلتين فى البورصة المصرية.

وتستعد ليفت سلاب مصر للاستحواذ على شركة الوفاء للاستثمار السياحى، المملوكة لشركة الفرسان للتنمية العقارية.

ووقّعت ليفت سلاب، فى وقت سابق، مذكرة تفاهم مع الفرسان للتنمية العقارية لشراء 85.2% من أسهم شركة الوفاء للاستثمار السياحى (255 ألف سهم تقريبًا)، بمتوسط سعر 370 جنيهًا للسهم.

وتخطط الشركة خلال الفترة المقبلة لاستثمار قطعتى أرض بالمشاركة مع شركة “إم أو تى” للاستثمار والمشروعات، التابعة لوزارة النقل، بتكلفة استثمارية قدرها 300 مليون جنيه.

وحصلت الشركة، فى يناير 2020، على تكليف من قِبل شركة أم أو تى للاستثمار والمشروعات لإقامة مشروع تجارى وإدارى وسكنى فى محافظة دمياط بنظام المشاركة.

تأسست «ليفت سلاب»، فى مارس 1978، كشركة مساهمة برأسمال أجنبى مع شريك بريطانى، وتحولت إلى شركة مصرية خالصة اعتبارًا من 1991.

وأدرجت الشركة فى البورصة المصرية عام 1999، وكان غرض الشركة تطوير صناعة البناء والتشييد باستخدام أساليب حديثة لتنفيذ المنشآت.