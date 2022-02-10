ليفت سلاب تفصح عن بيع «مباشر للخدمات المالية» 13.4 مليون سهم من حصتها

ليفت سلاب مصر تفصح عن انخفاض حصة مباشر للخدمات المالية دبى إلى 2.7%

أفصحت شركة ليفت سلاب مصر، اليوم الخميس، عن قيام شركة مباشر للخدمات المالية (دبى)، ببيع 13.4 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 4.4 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت ليفت سلاب مصر في إفصاح للبورصة المصرية، إن نسبة مساهمة العميل المشار إليه، انخفضت بعد العملية من 5.1 % إلى 2.7% من إجمالي الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم في تلك الصفقة 0.33 جنيه، ونفذتها شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، ولم يظهر الإفصاح ارتباط شركة مباشر بأي أطراف مساهمة بالشركة (أفرادا أو كيانات).

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي (بعد تجزئة عام 2021) 140.3 مليون جنيه، موزعًا على 561.2 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 0.25 جنيه للسهم.

ليفت سلاب : مساهم باع 4 مليون سهم فى ديسمبر الماضى

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وأفصحت ليفت سلاب فى 16 ديسمبر الماضى عن قيام المساهم عمر أحمد عاطف القناوى، ببيع 4 ملايين سهم بقيمة إجمالية قدرها 1.48 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت الشركة في إفصاح للبورصة آنذاك، إن نسبة مساهمة العميل المشار إليه، انخفضت بعد العملية من 3.58% إلى 2.85% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 0.37 جنيه، ونفذتها شركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، وأظهر الإفصاح ارتباطه ارتباط المساهم بأطراف أخرى تستحوذ على 6.8% من الأسهم.

كما أفصحت الشركة فى اكتوبر الماضى عن قيام المساهم أيمن إبراهيم عبد المنعم النحاس، ببيع كامل حصته البالغة 17 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 10.2 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت الشركة في إفصاح للبورصة آنذاك (24 اكتوبر )، إن نسبة مساهمة العميل المشار أصبحت صفرا بعد العملية بعد ما كانت 3.02% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 0.6 جنيه، ونفذتها شركة تايكون للوساطة فى الأوراق المالية، وأظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأطراف أخرى تستحوذ على 3.1% من الأسهم.

وأفصحت ليفت سلاب فى 29 سبتمبر الماضى عن قيام المساهم إبراهيم عبد المنعم محمد على النحاس، بشراء 7.4 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 6.9 مليون جنيه تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 0.93 جنيه، ونفذتها شركة تايكون للوساطة فى الأوراق المالية،وارتفعت حصة المساهم 1.78% إلى 3.1% من إجمالى الأسهم.

تراجع إيرادات الشركة بقيمة 15 مليون جنيه فى تسعة أشهر

العقارات فى مصر

وأظهرت أحدث نتائج أعمال لاشركة تراجع إيراداتها إلى 15 مليون جنيه خلال التسعة شهور الأولى المنتهية سبتمبر الماضى مقارنة بإيرادات بلغت 19.9 مليون خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت قوائم ليفت سلاب المالية المرسلة للبورصة (21 نوفمبر )، عن انخفاض صافى الربح إلى مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة مع صافى ربح بلغ 4.7 مليون جنيه تقريبا خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

كما أظهرت النتائج تراجع تكاليف الشركة إلى 5.5 مليون جنيه خلال الفترة ، مقارنة مع تكاليف قدرها 10.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وانخفض نصيب السهم من الأرباح إلى 0.0018 جنيه بنهاية سبتمبر الماضى مقارنة مع نصيب بلغ 0.10 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من 2020.

وأظهرت نتائج نصفية سابقة تراجع إيرادات الشركة إلى 6.4 مليون جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو الماضى مقارنة مع إيرادات بلغت 15.8 مليون خلال الفترة المقارنة من 2020.

وانخفض صافى الربح إلى 783 ألف جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بصافى ربح بلغ 3.7 مليون جنيه تقريبا خلال فترة المقارنة من العام الماضى.

كما أظهرت النتائج تراجع تكاليف الشركة إلى 2.2 مليون جنيه خلال الفترة ، مقارنة مع تكاليف قدرها 8 ملايين جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وانخفض نصيب السهم من الأرباح إلى 0.001 جنيه بنهاية يونيو الماضى مقارنة مع نصيب بلغ 0.08 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من 2020، وفقا للقوائم المالية المرسلة للبورصة فى 22 أغسطس الماضى.

تجزئة أسهم ليفت سلاب من 1.24 جنيه إلى 25 قرشا للسهم

مؤشرات البورصة المصرية

ووافق مساهمو الشركة فى 6 فبراير الماضى على مقترح تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 1.24 جنيه إلى 25 قرشًا للسهم، وأدرجت البورصة التجزئة فى 10 مارس الماضى.

وأصبح رأس المال المصدر للشركة، 140.3 مليون جنيه، موزعًا على 561.2 مليون سهم بدلًا من 113.1 مليون سهم وفقًا للقيد الجديد فى البورصة.

ووافق مجلس إدارة ليفت سلاب فى 10 يناير الماضى على تجزئة القيمة الاسمية للسهم، بهدف جذب شرائح جديدة للطلب فى البورصة المصرية.

وقالت الشركة فى إفصاح آنذاك، إن هذه التجزئة تقتضى تعديل إجمالى الأسهم المصدرة والمدفوعة من 113.1 مليون إلى 561.2 مليون سهم مع بقاء رأس المال كما هو 140.3 مليون جنيه.

وتعول الشركة على هذه الخطوة فى تنشيط حركة التداول على السهم فى البورصة، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، بما يؤدى إلى ارتفاع الطلب عليها.

ونجحت ليفت سلاب أغسطس الماضى فى تغطية اكتتاب زيادة رأسمالها المصدر بنسبة 100% على مرحلتين فى البورصة المصرية.

سلاب تستعد للاستحواذ على الوفاء للاستثمار السياحى

وتستعد ليفت سلاب خلال الفترة القادمة للاستحواذ على شركة الوفاء للاستثمار السياحى، المملوكة لشركة الفرسان للتنمية العقارية.

ووقّعت الشركة مذكرة تفاهم مع الفرسان للتنمية العقارية فى عام 2020 لشراء 85.2% من أسهم شركة الوفاء للاستثمار السياحى (255 ألف سهم تقريبًا)، بمتوسط سعر 370 جنيهًا للسهم. (لم ينفذ الاستحواذ بعد).

وتخطط الشركة خلال الفترة المقبلة لاستثمار قطعتى أرض بالمشاركة مع شركة “إم أو تى” للاستثمار والمشروعات، التابعة لوزارة النقل، بتكلفة استثمارية قدرها 300 مليون جنيه.

وحصلت الشركة فى يناير 2020، على تكليف من قِبل شركة أم أو تى للاستثمار والمشروعات لإقامة مشروع تجارى وإدارى وسكنى فى محافظة دمياط بنظام المشاركة.

وتأسست «ليفت سلاب»، فى مارس 1978، كشركة مساهمة برأسمال أجنبى مع شريك بريطانى، وتحولت إلى شركة مصرية خالصة اعتبارًا من 1991.

وأدرجت الشركة فى البورصة المصرية عام 1999، وكان غرض الشركة تطوير صناعة البناء والتشييد باستخدام أساليب حديثة لتنفيذ المنشآت.

وأضافت فى عام 2015 أنشطة الاستثمار العقارى والمقاولات إلى الأغراض؛ لدعم وجودها فى السوق المصرية، بما يسمح بإقامة وبناء العقارات بجميع مستوياتها وأنواعها أو بيعها أو تأجيرها.

كما استعادت فى يونيو 2019 نشاط العمل بقطاع الأنفاق بعد توقفٍ دام نحو سبع سنوات، وذلك فى إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة الشركة.

وقالت الشركة، فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن عودة العمل بقطاع الأنفاق سيمكّنها من تنفيذ مشروعات الأنفاق بدول مختلفة، مشيرة إلى أنها ستضخ جزءًا من استثماراتها بهذا القطاع عن طريق زيادة رأس المال الأخيرة.