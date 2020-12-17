ليفاندوفسكي أفضل لاعب في العالم على حساب ميسي ورونالدو

نال البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي نجم نادي بايرن ميونيخ الألماني جائزة أفضل لاعب لعام 2020.

وتفوّق المهاجم المتألق ليفاندوفسكي على الأرجنتيني ليونيل ميسي أيقونة برشلونة الإسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.

وفي 2020، كان ليفاندوفسكي أحد أهم عناصر بايرن ميونيخ الذي توج بخماسية تاريخية تضمنت الدوري الألماني وكأس ألمانيا وكأس السوبر الألماني ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي.



وجرى الإعلان عن جوائز الأفضل في العالم ضمن حفل The Best الذي يقيمه الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بشكل افتراضي من مدينة زيوريخ السويسرية.

أفضل مدرب

وخلال الحفل حصد الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول جائزة أفضل مدرب في العالم.

وتفوق كلوب على الألماني هانز فليك مدرب بايرن ميونيخ والأرجنتيني مارسيلو بييلسا مدرب ليدز يونايتد.

أفضل حارس مرمى

وفاز الألماني الدولي مانويل نوير حارس نادي بايرن ميونيخ بجائزة أفضل حارس مرمى.

وتفوق نوير على البرازيلي أليسون بيكر حارس نادي ليفربول والسلوفيني يان أوبلاك حارس نادي أتليتكو مدريد.

أفضل هدف

وفاز الكوري الجنوبي سون هيونج مين بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في 2020 عن هدفه مع توتنام في شباك نادي وست هام الانجليزي.

وتفوق هيونج مين على الأوروجويانيين لويس سواريز وهدفه مع برشلونة في شباك مايوركا، وجورجيان دي أراسكيتا وهدفه مع فلامنجو في شباك كيارا.







