ليفانتي يتعادل مع ريال مدريد 2/2 في الدوري الإسباني

متابعات:تعادل فريق ليفانتي مع ضيفه ريال مدريد بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، بملعب سيوتات دي فالنسيا في الأسبوع الـ22 من الدوري الإسباني لكرة القدم.تقدم سيرجيو راموس للريال في الدقيقة 11، وعادل اللاعب إيمانويل بواتينج النتيجة لفريق ليفانتي في الدقيقة 42، وأحرز إيسكو ال

متابعات:

تعادل فريق ليفانتي مع ضيفه ريال مدريد بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، بملعب سيوتات دي فالنسيا في الأسبوع الـ22 من الدوري الإسباني لكرة القدم.





تقدم سيرجيو راموس للريال في الدقيقة 11، وعادل اللاعب إيمانويل بواتينج النتيجة لفريق ليفانتي في الدقيقة 42، وأحرز إيسكو الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 81، ثم نجح بازيني في إدراك التعادل في الدقيقة 89، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وبتلك النتيجة، يصبح رصيد ريال مدريد 39 نقطة في المركز الرابع، ويصبح رصيد ليفانتي 20 نقطة في المركز الـ17.