ليصل عددها إلى 49.. بنك أبوظبي التجاري يفتتح 3 فروع جديدة

افتتح بنك أبوظبي التجاري مصر ثلاثة فروع جديدة، وتزامن ذلك مع نجاحاته المستمرة خلال 2022، والذي حصد فيه عدد من الجوائز الهامة تكليلًا لأدائه ونتائجه المتميزة التي جاء فيها في مقدمة البنوك الأسرع نموًا.

يأتي ذلك في ضوء استراتيجية البنك التوسعية وتعزيزًا لتواجده، وسعيه لتقديم أعلى مستوى من الخدمات المصرفية لعملائه.

وافتتح الفروع الجديدة إيهاب السويركي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبوظبى التجاري، وعادل هاشم، رئيس قطاع التجزئة المصرفية وعدد من مديري البنك.

فروع بنك أبو ظبي التجاري

وتقع الفروع الجديدة في منطقة شيراتون والميرغني ومكرم عبيد؛ لتصل بذلك شبكة البنك إلى 49 فرعًا تغطي 22 محافظة حول الجمهورية.

وقال إيهاب السويركي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك: «يأتي افتتاح الفروع الجديدة في إطار خطة بنك أبو ظبي التجاري الطموحة للتطوير والتوسع في تقديم تجربة مصرفية متميزة، بهدف أن يكون البنك الأكثر تفضيلًا لعملائه، هذا بالاضافة إلى عملية تجديد لباقي شبكة الفروع المستمرة؛ وذلك من أجل تقديم خدمة مميزة لعملائنا وتحقيق المزيد من السهولة والراحة لهم».

وأكد أن الفروع الجديدة صممت على أحدث طراز لراحة عملائنا ومزودة بمداخل سهلة لذوي الهمم، مشيرًا إلى أنه يوجد بكل فرع فريق عمل على أعلى مستوى؛ لتقديم باقة متنوعة من المنتجات والخدمات التي تناسب كافة احتياجات عملائنا، بالاضافة إلى العروض الخاصة بمناسبة افتتاح الفروع الجديدة.

ماكينات الصرّاف الآلي

ولفت السويركي إلى أن البنك يعمل على زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي ليتجاوز الـ 150 ماكينة منتشرة في مختلف انحاء مصر، قائلًا: «كما نعمل بالتوازي مع الانتشار الجغرافي على الإسراع في عملية التحول الرقمي لتوفير خدمات على أعلى مستوى لتتناسب مع احتياجات العملاء وتوفر لهم الوقت والجهد وإنجاز معاملاتهم بكل سهولة».

وأوضح أن بنك أبوظبي التجاري حقق زيادة كبيرة في أعداد المشتركين في الخدمة بنسبة 100% في نهاية سبمتبر2022 بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

نتائج الأعمال وصافي الأرباح

ارتفع صافي أرباح بنك أبوظبي التجاري قبل المخصصات والضرائب بنسبة 65% بنهاية سبتمبر 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 ليصل إلى 1.528 مليار جنيه.

وحقق البنك صافي الأرباح بقيمة 705 مليون جنيه بزيادة 87% عن نفس الفترة من العام السابق، وسجل إجمالي الأصول ارتفاعًا قدره 52% ليصل إلى 73.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022 بالمقارنة بنهاية عام 2021 .

وأظهرت المؤشرات المالية أداءً متميزًا بشكل عام ، حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية 15.2%، كما زاد كلًا من صافي الدخل من العائد بنسبة 47.5% وصافي الإيرادات من الأتعاب والعمولات بنسبة 67.2% في نهاية الربع الثالث بالمقارنة بنهاية سبتمبر 2021.

وحرص البنك على تحقيق الكفاءة والتحكم في المصروفات مما أدى الى انخفاض التكلفة الى الدخل بنسبة 4% بالرغم من الاهتمام بالاستثمار في تدعيم البنية التكنولوجية ومواكبة خطة النمو.