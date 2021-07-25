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«ليصل الإجمالي إلى 1958».. الحكومة: تقنين أوضاع 76 كنيسة ومبنى تابعًا

تمت الموافقة على توفيق أوضاعها
صفية حمدي 6:09 م, الأحد, 25 يوليو 21 6:09 م, الأحد, 25 يوليو 21

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس محمد هشام درويش، رئيس قطاع التشييد والبناء بوزارة الإسكان، ومسئولي الجهات المعنية.

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 وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع انعقد للجنة في 12 أبريل الماضي، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها.

وبناءً عليه وافقت اللجنة في اجتماعها، على تقنين أوضاع 76 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1958 كنيسة ومبنى تابعاً.

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بقلم صفية حمدي

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