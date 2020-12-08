ليصبح الإجمالى 50.. تسليم 9 آبار نشو لأهالى قرى شرق وغرب مطروح

ويأتى ذلك استمرارا لتقديم التيسيرات وتوفير الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة العمل على توفير مياه الشرب والرى تحقيقا لاستقرار الأهالي بكل أنحاء المحافظة، لاسيما بالقرى والتجمعات البعيدة

قام رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح بتسليم عدد 9 آبار للأهالى ليصبح إجمالي الآبار التي تم تسليمها 50 بئر نشو موزعة على قرى شرق وغرب المدينة.

ويأتى ذلك استمرارا لتقديم التيسيرات وتوفير الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة العمل على توفير مياه الشرب والرى تحقيقا لاستقرار الأهالي بكل أنحاء المحافظة، لاسيما بالقرى والتجمعات البعيدة وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة إنهاء تسليم الآبار النشو للمتقدمين بالقرى التابعة لمركز ومدينة مرسي مطروح.

وقاد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح مؤخراً حملة مكبرة لإزالة مبان مخالفة بدون ترخيص حيث تم تنفيذ عدد 10 قرارات إزالة بمينا حشيش بمنطقة علم الروم بمساحة مستردة 2000 م2 عبارة عن منازل في المهد بدون ترخيص وذلك استمرارا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالدفع بحملات مكبرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة بنطاق المدينة.

وأكد جاب الله أنه تم تنفيذ 10 قرارات إزالة بدون ترخيص لمنازل ومباني في المهد مقامة بدون رخص بالمخالفة للقانون وبناء عليه قامت الحملة المكبرة تحت إشراف وتنفيذ مجلس المدينة بالتعاون مع الاجهزة المعنية بإزالة المباني المخالفة بالتزامن مع جهود المدينة في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

تطبيق سلطة القانون

وشدد رئيس مدينة مرسى مطروح على أنه سيتم تطبيق سلطة القانون ومنع أى حالات تعدى على أراضى الدولة والبناء العشوائي تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بالتصدي بكل حزم لكل أعمال البناء المخالفة.

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح المواطنين بعدم البناء على الأراضى المملوكة للدولة بكافة أنواعها كخطوة على الطريق الصحيح للحد من حالات التعديات من أجل احترام سلطة القانون و الحفاظ على أملاك الدولة.