«ليشتري دراجة بخارية».. طالب يختلق واقعة خطفه ويساوم والده بالقاهرة

اختلق طالب واقعة خطف ومساومة لوالده على دفع فدية مالية نظير إطلاق سراحه بعدما اشترك مع اثنين من زملائه لتدبير وتنفيذ الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف الحادث وضبطهم.

ترجع الواقعة، إلى تلقي قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أب يفيد بغياب نجله “طالب”، عقب خروجه من مسكنهما.

وفي وقت لاحق، ورد إليه اتصالًا هاتفيًا، من شخص برقم هاتف محمول “محدد” أخبره خلاله المتصل بخطف نجله، وساومه على دفع مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بإرتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، باستخدام التقنيات الحديثة، أمكن تحديد مكان تواجد المذكور، وباستهدافه تبين أنه طالب “نجل عم المتغيب”، وبرفقته المٌبلغ بغيابه، وذلك أثناء تواجدهما بالشقة سكنه.

وبمواجهتهما أقر الُمبلغ بغيابه بأنه نظرًا لوجود خلافات مالية بينه ووالده لرغبته في شراء دراجة نارية “توك توك”، فاختمرت في ذهنه اختلاق واقعة خطف لإجبار والده على دفع المبلغ المالي.

وبالاستعانة “بنجل عمه” لارتكاب الواقعة، وبمواجهة “نجل عمه” أيد ما سبق، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.