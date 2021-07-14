سيـــاســة

«ليس هبة من إثيوبيا».. السودان: تبادل المعلومات حول سد النهضة لا بد أن يكون وفق آلية واتفاق

مطالبا بضرورة تمليك السودان كافة المعلومات حول الدراسات البيئية وسلامة السد
المال - خاص 6:24 م, الأربعاء, 14 يوليو 21 6:24 م, الأربعاء, 14 يوليو 21

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أكد وزير الري والموارد المائية السوداني الدكتور ياسر عباس، أن مسألة تبادل المعلومات التي اقترحتها إثيوبيا، لا بد أن تكون عبر آلية ووفق اتفاق، وليس هبة تمنحها إثيوبيا وتمنعها حين تريد، مطالبا بضرورة تمليك السودان كافة المعلومات حول الدراسات البيئية وسلامة السد.

وبحث وزير الري والموارد المائية السوداني، اليوم الأربعاء، مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي انيتي ويبر، ملف سد النهضة الإثيوبي وسير المفاوضات بين السودان ومصر وإثيوبيا للتوصل إلى اتفاق.

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وجدد وزير الري السوداني، تمسك بلاده بضرورة تعزيز آلية التفاوض بين الدول الثلاث، بإشراك ضامنين لهم أثر ونفوذ سياسي، تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يكون أحد المراقبين للمفاوضات.

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بقلم المال - خاص

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