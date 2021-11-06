ليس من بينها «تغير المناخ» .. مسح يكشف أعلى 10 مخاطر عالمية

تصدرت المخاطر الإلكترونية المسح وارتفع تغير المناخ إلى المركز 23، بعد أن كان يحتل المركز 31 في استطلاع 2019

قامت شركة إيون العالمية للوساطة بعمل مسح لإدارة المخاطر والمديرين التنفيذين على مستوى العالم لتكون النتيجة أن المخاطر الإلكترونية هي الشغل الشاغل لمديري المخاطر والمديرين التنفيذيين على مستوى العالم

استندت النتائج إلى دراسة استقصائية شملت أكثر من 2300 مدير تنفيذي في شركات عامة وخاصة في 60 دولة عبر 16 صناعة قامت بها ايون.

وأشارت إيون إلى أن تغير المناخ لا يعتبر من أهم 10 مخاطر على الرغم من أهميته المتزايدة ، وفقًا للمسح الذى تم اجراؤه قبل أيام على إدارة المخاطر العالمية

الأمن السيبرانى من أكبر 10 مخاطر بالعالم

ورأت ايون من المسح أن الأمن السيبرانى وتأمين المخاطر الاليكترونية صُنف على أنه من أعلى 10 مخاطر من قبل كل قطاع شمله

الاستطلاع ولجميع الأدوار الوظيفية ، بما في ذلك كبار المسؤولين الماليين والرؤساء التنفيذيين وكبار مسؤولي الأفراد بل من المتوقع أيضًا أن يكون خطرًا كبيرًا في عام 2024.

وارتفع تغير المناخ إلى المركز 23 في المسح ، بعد ان كان يحتل المركز 31 في استطلاع 2019 ، لكن المديرين التنفيذيين لا يعتبرون أنه سيشكل تهديدًا كبيرًا في غضون ثلاث سنوات وفقا لإستطلاع ايون بالمسح الذى تم إجراؤه.

وأوضحت ايون أن جائحة كورونا COVID-19 لها تأثير مضاعف عبر أنواع أخرى من المخاطر ، مثل زيادة الوعي بالسمعة والإنترنت ، حيث أصبحت المخاطر طويلة الأمد ذات أهمية متزايدة للإدارة.

المخاطر العشر الاولى تقلص قدرة الشركات على الاستثمار

وأشارت إلى أن المخاطر طويلة المدى ليست أحداثًا منفردة بل مترابطة كما رأينا مع جائحة COVID-19 غيرت جذريًا الطريقة التي

يعمل بها العالم بل و كشفت عن مخاطر جديدة تعيد ترتيب الأولويات فى كل شىء.

وأكدت على ان الانشغال بإدارة هذه المخاطر المباشرة قد يضر بقدرة الشركات على الاستثمار في مخاطر الغد

ودخلت مخاطر الوباء في ترتيب العشرة الأوائل للمرة الأولى ، حيث قفزت إلى المركز السابع ، صعودًا من المركز 60 في عام 2019.

وزادت الخسائر المبلغ عنها في الدخل من مخاطر الأوبئة إلى 79٪ في عام 2021 ، ارتفاعًا من 2٪ في عام 2019 .

وقال التقرير إن الوباء كان بمثابة حافز ومكبر لتسريع التغييرات في طريقة عمل الشركات.

وارتفع توقف الأعمال إلى المركز الثاني ، مرتفعًا من المركز الرابع في عام 2019 ، مدفوعًا بعمليات الإغلاق التي يسببها الوباء.

جائحة كورونا تؤثر على انقطاع الاعمال بالعديد من الصناعات والشركات

وصنف التنفيذيون في آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا بقطاعات الطاقة والمرافق والموارد الطبيعية والضيافة والسفر والترفيه وعلوم الحياة على أنها مصدر قلقهم الأول.

وتابع ايون إن فشل سلسلة التوريد / التوزيع ارتفع أيضًا إلى المراكز العشرة الأولى في المركز الثامن ، وتفاقم بسبب الوباء والعديد من الأحداث البارزة والتغيير التنظيمي والطقس القاسي.

كما سجلت مخاطر أسعار السلع الأساسية و ندرة المواد – في المرتبة الرابعة – أعلى تصنيف لها وهي أعلى المخاطر المتوقعة في المستقبل على مستوى العالم.

وقال التقرير إنه بالنسبة للعديد من المنظمات ، اتسع نطاق تعريف فشل سلسلة التوريد وانقطاع الأعمال من الحدث القائم على الحدث إلى المستند إلى التأثير ، ومن الممتلكات إلى غير الممتلكات.

وأظهر جائحة COVID-19 كيف يمكن أن يؤثر انقطاع الأعمال على العديد من الصناعات والشركات في وقت واحد وعلى مستوى العالم.