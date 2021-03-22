نقل وملاحة

«ليس بالفتونة».. وزير النقل: حق الدولة لا يضيع وكل شبر سيعود بالقانون (فيديو)

كامل الوزير: الحق لا يضيع في أي مكان وكل شبر سيعود للدولة بالقانون والحق وليس بالفتونة
محمد مجدي 8:41 م, الأثنين, 22 مارس 21 8:41 م, الأثنين, 22 مارس 21

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أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، أن التطوير في ميناء الإسكندرية بالدخيلة بهدف دخول 60% من التجارة في مصر الصادر والوارد من خلال هذا الميناء، ويتم حاليًا إضافة محطات متعددة الأغراض ومحطات حاويات وساحات تخزين وجراج متعدد الطوابق سعة 4 آلاف سيارة.

وقال الوزير خلال مداخة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسئوليتي على فضائية صدى البلد، إن الميناء كان يتخلله بعض التعديات والمتمثلة في عمارة سكنية ومدرسة، مشددا على أنه تم عودة تلك الأراضي للدولة مرة أخرى.

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وأضاف وزير النقل، الحق لا يضيع في أي مكان و كل شبر سيعود للدولة بالقانون والحق وليس بالفتونة.
وأشار الوزير ، أنه يتم العمل على تطوير كل خطوط قطارات الضواحي بالتعاون مع شركة ألستوم الفرنسية، ويتم العمل على خط من أسوان وحتى وادي حلفا بالسودان بطول 400 كيلو متر ضمن مشروعات الربط مع السودان.

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وأوضح أنه سيتم ربط مطروح والسلوم بـ بنغازي في ليبيا عن طريق شبكة قطارات ركاب وبضائع ، قائلا : نستهدف البدء في كل خطوط  قطارات الربط مع السودان وليبيا مع بداية العام المالي المقبل .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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