ليسيكو مصر تفصح عن أبعاد مشكلة محاسبية بسبب شركتها التابعة فى لبنان

أفصحت شركة ليسيكو مصر المتخصصة فى صناعة السيراميك والأدوات الصحية عن أبعاد أزمة شركتها التابعة فى لبنان وآثارها المحاسبية فى إعداد القوائم المالية للمجموعة.

وقالت ليسيكو مصر فى إفصاح للبورصة المصرية الأحد إن لديها مشكلة فى الحصول على بيانات مالية مدققة عن شركة اللبنانية للصناعات الخزفية بسبب ظروف عدم الاستقرار السياسى ومعدلات التضخم الحاد الذى تمر به البلاد .

نتيجة لهذا الوضع، اضطر مراقب الحسابات إلى الاعتماد على آخر تقرير صادر من مراقب حسابات ليسيكو لبنان عن عام 2021، فى إطار إعداد القوائم المالية المجمعة للمجموعة فى النصف الأول من 2022.

كما نوهت الشركة إلى وجود نزاع قضائى مرفوع ضد الشركة اللبنانية من قبل شركة كهرباء لبنان للمطالبة برسوم كهرباء تصل إلى 8.9 مليون جنيه تعود إلى عام 2018 (تتوقع ليسيكو تسوية هذا النزاع قبل نهاية 2022).

ليسيكو مصر باعت أراض في لبنان بقيمة 212 مليون جنيه عام 2020

وأفصحت ليسيكو مصر فى 2 أبريل 2022 عن بيع قطعتى أرض مملوكتين لشركتها التابعة فى لبنان بقيمة إجمالية 13.4 مليون دولار بما يعادل 212 مليون جنيه بمتوسط سعر 600 دولار للمتر.

وبلغت مساحة قطعتى الأرض المشار إليهما حوالى 22.4 ألف متر مربع ، وهى مملوكة لشركة الصناعات الخزفية اللبنانية – ليسيكو لبنان،

واستلمت ليسيكو مصر 10 مليون دولار (157.5 مليون جنيه) من حصيلة البيع ساعتها ،بينما جرى تسليم الجزء المتبقى بعد اجراءات نقل الملكية بثلاثة أشهر،وفقا لإفصاح مرسل للبورصة آنذاك.

وقالت الشركة ساعتها إنها ستستخدم هذه الأموال فى تخفيض الديون المستحقة علي شركتها التابعة فى لبنان ،بما سيؤدى إلى خفض مستوى الدين بالنسبة لمجموعة ليسيكو بنسبة 20%.

ليسيكو تسجل خسائر بقيمة 24.5 مليون جنيه فى النصف الأول

شركة «ليسيكو مصر»

وأظهرت أحدث نتائج أعمال مجمعة لشركة ليسيكو مصر ارتفاع خسائرها بنسبة 33% إلى 24.5 مليون جنيه خلال النصف المنتهى يونيو الماضى، مقارنة بخسائر بلغت 18.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021,

وارتفعت مبيعات الشركة خلال إلى 1.46 مليار جنيه خلال النصف المشار إليه، مقارنة بمبيعات بلغت 1.23 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى، وفقا للقوائم المرسلة للبورصة 14 أغسطس الماضى.

وتعدّ مجموعة ليسيكو أحد أكبر مصنّعي الأدوات الصحية فى العالم، وأحد أهم منتجى البلاط والسيراميك في مصر ولبنان.وتتواجد مصانع شركات ليسيكو بمدينة الإسكندرية فى مصر ومنطقة كفرشيما بلبنان، وتعد علامتها التجارية من أشهر العلامات الصحية بإنجلترا وأيرلندا.

ويعمل لدى ليسيكو أكثر من 6000 شخص، وتنتج ليسيكو ما يزيد على 6.2 مليون قطعة من الأدوات الصحية، و24.8 مليون متر مربع من السيراميك سنويًّا.

وتقول الشركة إن 65.5% من إجمالى إنتاجها يُباع دوليًّا من خلال فروع الشركة بالمملكة المتحدة (Lecico PLC). وتعتمد الشركة على شبكة قوية من الموزعين والعملاء والتجار المتخصصين فى أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

وتعد “ليسيكو مصر” الشركة القابضة لمجموعة شركات ليسيكو التي تضم شركات ليسيكو للصناعات الخزفية، والسيراميك الأوروبي، والسيراميك الدولية، وشركة برج لخلاطات المياه.كما يتبع المجموعة شركة الصناعات الخزفية اللبنانية، وليسيكو المملكة المتحدة المحدودة (ليسيكو UK)، وليسيكو بلس للتجارة.

كذلك تضم المجموعة شركة ليسيكو لتجارة وتوزيع السيراميك، وليسيكو بولندا، وليسيكو جنوب أفريقيا، وليسيكو PLC، وفقًا للمعلومات المتاحة على الموقع الإلكترونى للشركة.