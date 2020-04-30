ليسيكو مصر تعيد فتح أحد المصانع وتغلق آخر أسبوعين بسبب كورونا

ليسيكو مصر تفصح عن تطورات جديدة حول تشغيل مصنع مغلق بسبب كورونا

أعلنت شركة ليسيكو مصر المتخصصة فى صناعة الأدوات الصحية، إعادة فتح أحد مصانعها بمدينة برج العرب الجديدة بعد أسبوعين من الإغلاق بسبب ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بين العمال.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة اليوم الخميس إن هذا المصنع عاد إلى العمل مع اتخاذ التدابير الوقائية، مشيرة إلى أنه يتبع إحدى شركاتها ” ليسيكو للصناعات الخزفية “

فى سياق متصل، أعلنت الشركة عن إغلاق مصنع آخر تابع لإحدى شركاتها “السيراميك الدولية” بمدينة برج العرب الجديدة لمدة أسبوعين أيضا.

وقالت ليسيكو مصر إن هذا المصنع تم إغلاقه مؤقتا لمدة أسبوعين بناء على تعليمات وزارة الصحة لظهور حالة مصابة بين العاملين.

ليسيكو للصناعات الخزفية أغلقت مصنعا مجاورا لمدة أسبوعين

وأعلنت ليسيكو فى 14 ابريل الجارى عن إغلاق مصنع شركتها التابعة “ليسيكو للصناعات الخزفية” بمدينة برج العرب الجديدة ومنح إجازة أسبوعين للموظفين والعمال.

وشددت الشركة على جميع الموظفين التزام منازلهم؛ للعزل الذاتي لمدة أسبوعين.

وقالت ليسيكو إن مصانعها بدأت اتخاذ إجراءات وقائية منذ بداية إعلان وزارة الصحة عن فيروس كورونا فى مارس الماضى.

ومن بين هذه الإجراءات الفحص اليومى للموظفين على بوابات الشركة فيما يخص درجات الحرارة، ومنح أى موظف يعانى أعراض الإنفلونزا أو البرد إجازة أسبوعين.

كما أصدرت الشركة تعليمات بالعمل عن بُعد لنحو 40% من هيكل الإدارة، على أن يتم عقد الاجتماعات إلكترونيًّا.

مصنع السيراميك الدولية ينتج 55% من إجمالى إنتاج المجموعة

وينتج مصنع السيراميك الدولية حوالى 55% من إجمالى إنتاج مجموعة ليسيكو مصر من البلاط . كما تنتج شركة ليسيكو الخزفية حوالى 35% من إجمالى إنتاج المجموعة .

وقالت الشركة إنها لا تتوقع عجزًا عن تلبية احتياجات العملاء نتيجة هذا الإغلاق الجزئى نظرًا لوجود مخزون مناسب، إضافة إلى ضعف الطلب خلال الفترة الحالية بسبب حالة الوباء.

وأقرّت الحكومة المصرية، فى 18 مارس الماضى، تخفيضًا إضافيًّا لسعرالغاز الطبيعى للمصانع من 5.5 إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وذلك فى إطار حزمة إجراءت لمواجهة تداعيات فيروس كورونا بمصر.

كما قررت الحكومة خفض أسعار الكهرباء للجهد الفائق والعالى والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع تثبيت أسعارها لباقى الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 إلى 5 أعوام مقبلة.

وأعلنت الحكومة، فى وقت سابق، حزمة إنقاذ بقيمة 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ومساعدة المتضررين منه.

كما أعلن البنك المركزى خفض الفائدة على الاقتراض بنسبة 3%، وتأجيل سداد أقساط القروض ستة أشهر دون فوائد.

وأعلنت وزارة المالية إلغاء الضرائب على البورصة وكل الرسوم المتعلقة بعملية التداول، إضافة إلى قرارات أخرى لتسهيل الإقرارات الضريبية على الشركات.

مصانع مجموعة ليسيكو تتركز فى مصر ولبنان

وتعدّ مجموعة ليسيكو أحد أكبر مصنّعي الأدوات الصحية فى العالم، وأحد أهم منتجى البلاط والسيراميك في مصر ولبنان.

وتتواجد مصانع شركات ليسيكو بمدينة الإسكندرية فى مصر ومنطقة كفرشيما بلبنان، وتعد علامتها التجارية من أشهر العلامات الصحية بإنجلترا وأيرلندا.

ويعمل لدى ليسيكو أكثر من 6000 شخص، وتنتج ليسيكو ما يزيد على 6.2 مليون قطعة من الأدوات الصحية، و24.8 مليون متر مربع من السيراميك سنويًّا.

وتقول الشركة إن 65.5% من إجمالى إنتاجها يُباع دوليًّا من خلال فروع الشركة بالمملكة المتحدة (Lecico PLC).

وتعتمد الشركة على شبكة قوية من الموزعين والعملاء والتجار المتخصصين فى أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

وتعد “ليسيكو مصر” الشركة القابضة لمجموعة شركات ليسيكو التي تضم شركات ليسيكو للصناعات الخزفية، والسيراميك الأوروبي، والسيراميك الدولية، وشركة برج لخلاطات المياه.

كما يتبع المجموعة شركة الصناعات الخزفية اللبنانية، وليسيكو المملكة المتحدة المحدودة (ليسيكو UK)، وليسيكو بلس للتجارة.

كذلك تضم المجموعة شركة ليسيكو لتجارة وتوزيع السيراميك، وليسيكو بولندا، وليسيكو جنوب أفريقيا، وليسيكو PLC، وفقًا للمعلومات المتاحة على الموقع الإلكترونى للشركة.

وتعتمد «ليسيكو» بشكل أكبر على الصادرات لدول أوروبا، وأمريكا، وإنجلترا، ولبنان، ويتوقع خبراء أن تستفيد من تداعيات فيروس كورونا عالميًّا عبر منافسة الصين فى أسواق صادرات الأدوات الصحية.

كما يتوقع استفادة شركات سيراميك أخرى مثل، العز للسيراميك والبورسلين– الجوهرة، والشركة العامة لمنتجات الخزف والصينى- شيني، والعربية للخزف سيراميكا– ريماس.