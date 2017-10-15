ليسيكو مصر ترفع أسعار منتجاتها 5% الشهر الحالي

محمود زكيكشف شريف الخولي، مدير مبيعات شركة ليسكو مصر للأدوات الصحية والسيراميك، عن زيادة القوائم السعرية لمنتجات الشركة بنسبة تصل إلى 5% خلال شهر أكتوبر الحالي الحالي.أضاف في تصريحات لـ"المال" أن الزيادة تأتي نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام، مشيرًا إلى أن أغلب شركات القطاع رفعت القوائم

محمود زكي

كشف شريف الخولي، مدير مبيعات شركة ليسكو مصر للأدوات الصحية والسيراميك، عن زيادة القوائم السعرية لمنتجات الشركة بنسبة تصل إلى 5% خلال شهر أكتوبر الحالي الحالي.

أضاف في تصريحات لـ”المال” أن الزيادة تأتي نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام، مشيرًا إلى أن أغلب شركات القطاع رفعت القوائم السعرية لها خلال الفترة الحالية.

لفت إلى أن مبيعات الشركة من السيراميك المحلي تجاوز 20 مليون متر وذلك بنهاية 2016، وكذلك بالنسبة للأدوات الصحية والصيني فقد تجاوزت مبيعات الشركة أكثر من 2 مليون قطعة، ومن المتوقع أن تصل إلى نفس النسبة خلال العام الحالي 2017.

أكد الخولي أن الشركة تقوم بتصدير أكثر من ثلث إنتاجها إلى الخارج، مشيرًا إلى أن أبرز الدول التي تقوم الشركة بالتصدير إليها ليبيا واليمن، وكذلك فإن الشركة لديها نسبة كبيرة تصل إلى 80% من احتياج المملكة المتحدة للأدوات الصحية من إنتاج مجموعة ليسيكو العالمية إلا أن الكساد الاقتصادي الذي اجتاح أوروبا خلال عام 2008 أدى إلى تراجع تلك النسبة في الفترة الحالية.

أشار إلى أن الشركة تقوم بتصدير أكثر من ثلث إنتاجها إلى الخارج، مشيرًا إلى أن أبرز الدول التي تقوم الشركة بالتصدير إليها هي ليبيا واليمن، وكذلك فإن الشركة لديها نسبة كبيرة تصل إلى 80% من احتياج المملكة المتحدة من إنتاج شركة ليسيكو العالمية، إلا أن أزمة الكساد الاقتصادي الذي اجتاح أوروبا خلال 2008 أدى إلى تراجع تلك النسبة منذ ذلك الوقت.

أوضح الخولي مدير مبيعات الشركة أن تحرير سعر الصرف ساهم في زيادة الاستثمارات خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن انخفاض الجنيه ساهم في زيادة التصدير لدى عدد من الشركات خلال الفترة الماضية نظرًا للأسعار التنافسية.

يذكر أن شركة ليسيكو للصناعات الخزفية تأسست في مصر عام ١٩٩٧ كشركة مساهمة مصرية، تمتلك ليسيكو للصناعات الخزفية مصنع الأدوات الصحية الحالي في برج العرب (المصنع الجديد بمدينة برج العرب ما زال تحت التأسيس وتمتلكه بشكل منفصل شركة السيراميك الأوروبي ش.م.م. كما هو موضح أدناه) تقوم الشركه بإنتاج الأدوات الصحية لمقابلة احتياجات السوق المحلية والتصدير.