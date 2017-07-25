ليسيكو مصر تخطر البورصة برغبتها في شراء 8 ملايين سهم خزينة

رجب عزالدين:أخطرت شركة ليسيكو مصر البورصة المصرية برغبتها فى شراء 8 ملايين سهم خزينة بسعر 6 جنيهات للسهم الواحد.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن الغرض من هذه العملية يتمثل فى تنشيط التعامل على السهم.ومن المقرر تمويل هذه العملية تمويلا ذاتيا من خزينة الشركة، وستقوم شركة التجارى الدولى ل

رجب عزالدين:

أخطرت شركة ليسيكو مصر البورصة المصرية برغبتها فى شراء 8 ملايين سهم خزينة بسعر 6 جنيهات للسهم الواحد.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن الغرض من هذه العملية يتمثل فى تنشيط التعامل على السهم.

ومن المقرر تمويل هذه العملية تمويلا ذاتيا من خزينة الشركة، وستقوم شركة التجارى الدولى للسمسرة بتنفيذ العملية.

وقررت إدارة البورصة المصرية فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لتسجيل أوامر البيع والشراء لمدة خمسة أيام عمل بداية من جلسة تداول اليوم الثلاثاء، حتى نهاية جلسة تداول 31 يوليو 2017، ويبلغ رأسمال الشركة 400 مليون جنيه، موزعا عبر 80 مليون سهم، بقيمة أسمية 5 جنيهات للسهم.