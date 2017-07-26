ليسيكو مصر تتصدر الأسهم الصاعدة في البورصة

أسماء السيد



يواصل سهم “ليسيكو مصر” تصدرنة قائمة الأسهم الأكثر صعودًا للجلسة الثانية على التوالي .



وأنهى السهم تعاملاته اليوم الأربعاء على صعود بنسبة 9.90% عند 5.44 جنيه، مقارنة بإغلاقة أمس مرتفعًا بنحو 10%، مسجلا مستوى 4.95 جنيها، وذلك مدعوماً بفتح سوق الصفقات الخاصة “OPR” لشراء وبيع أسهم خزينة الشركة.



وقررت البورصة المصرية أمس، فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لتسجيل أوامر البيع والشراء لعدد 8 ملايين سهم خزينة للشركة بسعر 6 جنيهات، لمدة خمسة أيام عمل تنتهي بجلسة 31 يوليو، وذلك بغرض تنشيط التعامل على السهم.



وأوصت إدارة البورصة جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء في السوق الخاص على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN)، وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة، كما يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على أكود العملاء تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.



يشار إلى أن القوائم المالية للشركة عن الربع الأول من العام الحالي، قد كشفت تحولها للربحية بقيمة 19.5 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 41.4 مليون جنيه الفترة المماثلة من 2016.



ويبلغ رأسمال “ليسيكو مصر” 400 مليون جنيه، موزعا عبر 80 مليون سهم، بقيمة أسمية 5 جنيهات للسهم .

