ليسجل أعلى معدل منذ 2002.. التضخم في روسيا يرتفع إلى 17.8% على أساس سنوي

أظهرت بيانات وكالة “روستات” للإحصاء، تسارع التضخم في روسيا، خلال أبريل الماضي، ليصل إلى 17.8% على أساس سنوي، وهو مستوى لم تشهده البلاد منذ 2002، حسبما ذكر موقع العربية.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 20.5%، والتي تضمنت زيادة أسعار الحبوب 35.5%، والمكرونة 29.6%، والزبد 26.1%، فيما زادت أسعار الفواكه والخضر بنسبة 33%.

وصعدت أسعار المُعدات السمعية والبصرية مثل أجهزة التليفزيون بنسبة 22.7%، فيما ارتفعت أسعار مواد البناء بنسبة 27.5%، وفق فرانس برس.

وارتفع معدل التضخم في روسيا، خلال الشهر الماضي، بنسبة 1.6% قياسًا إلى شهر مارس السابق له.