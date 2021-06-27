ليست دوجكوين.. إيلون ماسك يُظهر حبه لعملة مشفرة بتغريدة جديدة

يدرك مشترو العملات المشفرة تأثير ماسك الشديد على تحركات سوق تلك العملات الافتراضية، ويحاولون الحصول على الجوانب الإيجابية من تغريداته بشأن السوق

أبدى قطب الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ “تسلا” عملاق صناعة السيارات الكهربائية ،حبه لعملة “شيبا إنو” المشفرة، في خطوة غير متوقعة من ماسك الذي طالما عُرف بتأييده منقطع النظير لعملة دوجكوين المشفرة، حسبما ذكر موقع “كريبتو نيوز بي تي سي”.

ويدرك مشترو العملات المشفرة تأثير ماسك الشديد على تحركات سوق تلك العملات الافتراضية، ويحاولون الحصول على الجوانب الإيجابية من تغريداته بشأن السوق.

ففي تغريدة حديثة كتب إيلون ماسك عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات المصغرة “تويتر” أن عملة “شيبا أنو

يمكن تسميتها “فلوكي”، في إشارة على ما يبدو إلى شخصية بناء السفن في مسلسل “فيكينجز”.

وتدل تلك الإشارة على الأرجح على أن موظفي “شيبا أنو” يصممون شيئا جديدا يساعد ماسك على إتمامه.

وجمعت تغريدة ماسك ما يقرب من 17 ألف رد و 18 ألف إعادة تغريد.

ومؤخرا قام ماسك باستعراض عضلاته في سوق العملات المشفرة الذي تربطه من خلاله علاقة حب / كراهية.

وعقب التغريدة ارتفع سعر “شيبا أنو” بنسبة 9 ٪ تقريبًا، بينما تظل سوق العملات المشفرة الأوسع في حالة ركود.

ويعتبر رائد التكنولوجيا من بين أشهر مؤيدي العملات المشفرة، ومع ذلك، تراجعت شهية ماسك لعملة بيتكوين منذ مايو الماضي عندما أعلن أن “تيسلا” عدلت عن قرارها بتحصيل مدفوعات بالعملة المشفرة، مشيرًا إلى مخاوف بيئية بشأن استخدام الطاقة المطلوب في التعدين.

وفي الرابع عشر من يونيو الجاري، قال إيلون ماسك إن تسلا ستسمح بمعاملات بيتكوين مرة أخرى عندما يتم تعدين العملة الرقمية بمزيد من الطاقة النظيفة، بحسب ما أوردت شبكة “بلومبيرج” الإخبارية الأمريكية.

وكتب ماسك في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “ستبدأ المعاملات من جديد عندما يكون هناك تأكيد على استخدام معقول للطاقة النظيفة (50٪) من قبل عمال المناجم مع اتجاه مستقبلي إيجابي”.

وأضاف إيلون ماسك، أن الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية “باعت حوالي 10٪ من مقتنياتها من بيتكوين”، أكبر وأشهر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية.

وجاءت تغريدة إيلون ماسك تلك ردًا على تقرير نشر في موقع “كوينتيليجراف” الذي نقل عن ماجدا ويرزيكا، الرئيس التنفيذي لشركة “سيجنيا” المتخصصة في إدارة الأصول في جمهورية جنوب أفريقيا، قولها إن تغريدات ماسك الأخيرة بشأن بيتكوين كان ينبغي أن تكون قد دفعت إلى إجراء تحقيق معه من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.