ليجراند الفرنسية تطلق مركز خدمات innoval Egypt لما بعد البيع والتدريب

أعلنت شركة “ليجراند” الفرنسية العاملة في مجال البنية التحتية الكهربائية والرقمية، في مؤتمر صحفي الثلاثاء عن خطتها التوسعية في السوق المصري خلال الفترة المقبلة،

كما أعلنت عن إطلاق مركز الخدمات المتكاملة Innoval Egypt والذى يشمل التدريب والدعم الفني وخدمات ما بعد البيع والدراسات والتصميمات الفنية، وذلك بحضور بينوا كوكارت الرئيس التنفيذي للشركة في أول زيارة له إلى مصر، ونيقولا حبيلاه العضو المنتدب للشركة.

وخلال عام 2022 بلغ حجم مبيعات مجموعة ليجراند العالمية 8.3 مليار يورو بزيادة 19.2 % عن العام السابق، ويعمل بالمجموعة أكثر من 38 ألف موظف في 90 دولة وتوزع الشركة منتجاتها في أكثر من 170 دولة وتمتلك أكثر من 80 علامة تجارية و1000 ماركة منتج، وتخصص الشركة 5 % من عوائد مبيعاتها على عمليات البحث والتطوير.

قال بينوا كوكارت الرئيس التنفيذي لشركة ليجراند: “سعيد للغاية بزيارة واحدة من البلدان المهمة في مجموعة ليجراند العالمية، وهي مصر.

واضاف ان زيارتي اليوم هي تأكيد على ثقتنا في السوق المصري وقدرتنا على التوسع في عملياتنا فيه. لدينا استراتيجية عالمية واضحة لتعزيز موقع الشركة الريادي في قطاع البنية التحتية الكهربائية والرقمية للمباني.

كما اكد على ضرورة أن تصبح معياراً عالمياً في الأجهزة الكهربائية الذكية وذلك من خلال التركيز على محورين من محركات النمو، وهما زيادة معدلات النمو الطبيعية عبر التركيز على القطاعات الأسرع توسعاً وإطلاق منتجات جديدة، ومحور عمليات الاستحواذ، حيث استحوذت المجموعة على 185 شركة حتى الآن”.

وأضاف: “عملت ليجراند على التوسع في مراكز البيانات، والحلول المتصلة بالإنترنت فأطلقت برنامج Eliot، بهدف تسريع نشر تكنولوجيا إنترنت الأشياء ضمن عروض المنتجات والخدمات التي تقدمها المجموعة. ونظرًا لأزمة المناخ والمتطلبات البيئية الجديدة، تقدم ليجراند مجموعة واسعة من الحلول (المتصلة أو غير المتصلة بالإنترنت) المصممة لخفض استهلاك الطاقة في كافة أنواع المباني.”

وأشار” بينوا كوكارت” إلى أنه بعيدًا عن الجانب المالي والتجاري، نجحت المجموعة في تحقيق أداء قوي في مبادرات المسؤولية المجتمعية، حيث بلغ معدل الإنجاز 123٪ للسنة الأولى من خارطة الطريق الخامسة للمسؤولية الاجتماعية للمجموعة.

وأضاف: “تم إحراز تقدم كبير خلال العام تضمن خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في النطاقين 1 و2 بنسبة 15٪، إلى جانب رفع نسبة النساء في المناصب الإدارية إلى 28.5٪