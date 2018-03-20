ليث أبو جودة: أهدي الجمهور المصري مية لون في عيد الفطر

أحمد حمدي:كشف النجم الفلسطيني ليث أبو جودة انه انتهى اليومين الماضيين من تصوير أغنيته الجديدة مية لون بطريقة الفيديو كليب والذي قام بتسجيلها منذ فترة .وأضاف في تصريحات خاصة لـ"المال" أن الكليب الجديد تعاون فيه مع المخرج محمود صلاح وقام بتصويره في العديد من الاماكن بالقاهرة منها مدينة نصر ف

أحمد حمدي:

كشف النجم الفلسطيني ليث أبو جودة انه انتهى اليومين الماضيين من تصوير أغنيته الجديدة مية لون بطريقة الفيديو كليب والذي قام بتسجيلها منذ فترة .

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”المال” أن الكليب الجديد تعاون فيه مع المخرج محمود صلاح وقام بتصويره في العديد من الاماكن بالقاهرة منها مدينة نصر في احدى الاستوديوهات وقام بتصوير بعض المشاهد الخارجية ايضا للكليب.

وتابع انه يقوم حاليا بالانتهاء من عمليات مونتاج مشاهد الكليب الجديد الذي ينوي طرحه في الفترة القادمة مؤكدا انه ينوي طرحه في عيد الفطر القادم للجمهور المصري.

من ناحية اخرى اوضح ليث انه يستعد لاحياء بعض الحفلات الفنية بمصر وخارجها الايام القادمة.