ليث أبوجودة: لا أحب أن تكون شهرتي في الفن من السوشيال ميديا

·كليبي الجديد يظهر للجمهور تعبي في عملي الفنيتعرض النجم الفلسطيني الشاب ليث أبوجودة لحادث خطير الأيام الماضية منعه من تقديم أعمال فنية وغنائية أو إحياء حفلات فنية للجمهور المصري، لكنه تماثل للشفاء، وقرر طرح كليبه الجديد "مية لون" للجمهور، والذي لاقى استحسانا جيدا من الكثيرين، ويستعد حاليا ل

·كليبي الجديد يظهر للجمهور تعبي في عملي الفني



تعرض النجم الفلسطيني الشاب ليث أبوجودة لحادث خطير الأيام الماضية منعه من تقديم أعمال فنية وغنائية أو إحياء حفلات فنية للجمهور المصري، لكنه تماثل للشفاء، وقرر طرح كليبه الجديد “مية لون” للجمهور، والذي لاقى استحسانا جيدا من الكثيرين، ويستعد حاليا لتقديم البومه الغنائي الأول.

“المال” التقت النجم الشاب وحاورته حول أعماله الفنية الجديدة، وكواليس ما تعرض له الفترة الماضية، ورأيه في السوشيال ميديا وتاثيرها على الفنانين حاليا والمواهب الجديدة وبرامج المواهب التي انتشرت بقوة على الساحة الفنية السنين الماضية وما يتمناه في الموسيقى الفترة المقبلة وما تطور فيها أيضا.

في البداية قال النجم الفلسطيني الشاب ليث أبوجودة، إن تعرضه لحادث خطير الفترة السابقة قد منعه من تقديم الكثير من أعماله الفنية الجديدة للجمهور المصري وإحياء حفلات غنائية وتصوير كليبات أيضا، وأكد أنه يحاول العودة مرة أخرى لنشاطه الفني بقوة من خلال ممارسته للرياضة والراحة بعض الوقت ، لافتا انه لا يؤمن بالحسد بدرجة كبيرة لكن يعتبر ماحدث له قدر من الله .

واكد ليث ان كليبه الجديد “مية لون” الذي قام بطرحه منذ ايام قليلة تعمد تصويره من خلال لقطات خاصة في حفلاته الغنائية ، مشيرا الى انه كان يريد فيه اظهار علاقته بالجمهور تحديدا حتى يؤمنون بموهبته الفنية وانه يستحق ان يحقق نجاحا كبيرا .

ولفت إلى أنه حرص على تصويره في العديد من الاماكن بمصر حتى يظهر بصورة مميزة خاصة ان الاغنية تتميز باللهجة المصرية لذلك كان يجب تصويرها في مصر .

وعن علاقته بمواقع التواصل الاجتماعي قال ايضا : انه قرر مقاطعة بعض مواقع التواصل والتركيز في عمله الفني فقط وتقديم اغنيات جيدة للجمهور ، لافتا الى ان الجمهور يجب ان يهتم بما يقدمه فنيا فقط وليس يوميات حياته الشخصية مثل بعض الفنانين الشباب .

وأشار إلى أنه قلق من أن تكون شهرته ونجوميته بعد فترة بسبب انتشار صوره وفيديوهاته الشخصية على مواقع السوشيال ميديا ، مؤكدا ان الفنانين والمطربين الكبار لايهتمون سوى بعملهم الفني فقط وتقديم فنا راقيا للجمهور .

وأوضح أنه يشعر أن الموسيقى الشرقية تطورت بصورة كبيرة السنين الاخيرة ، مثل دخول الالات وموسيقى التكنو الغربية على الكثير من الموسيقى الشرقية والاغنيات الشرقية ايضا وكذلك الاغنيات الشعبية وذلك يعتبر شيئا مميزا للغاية لم نشهده سابقا في الموسيقى .

ونوه الى انه يستعد لطرح البومه الغنائي الجديد الفترة المقبلة ويضم توليفة من الاغنيات باللهجة المصرية ولهجات اخرى ايضا مثل اغنيته مية لون التي حققت نسبة مشاهدة جيدة الايام الماضية .

وكشف أبو جودة عن رأيه في برامج المواهب التي انتشرت على الساحة الفنية بأنها مفيدة للغاية لأي موهبة جديدة لتعريف الجمهور بها في عالم الفن..

وتمنى النجم الفلسطيني ان يعود الجمهور للاستماع لاغنيات بلهجات عربية مختلفة مثل الماضي، كان الجمهور يستمع لأغنيات بلهجات مختلفة عن لهجته الأساسية.

وأشار بأن الجمهور المصري يستمع لأغنيات صباح وفيروز واللبناني يستمع لأم كلثوم والجزائري يستمع لوردة الجزائرية وأم كلثوم أيضا، لكن حاليا كل دولة أصبحت تستمع للهجتها فقط.

وتابع النجم الشاب أنه فلسطيني الجنسية، ويفتخر بذلك كثيرا مثلما يفخر أنه يقدم أعماله الفنية في مصر، متمنيا أن يعطي الجمهور فرصة لنفسه لسماع لهجات أخرى حتى لو لم يفهم كلمات أغنياتها يمكن أن يستمتع بموسيقاها سواء المبهجة أو الحزينة.