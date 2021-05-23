ليتوانيا تطالب حلف الناتو بالرد على احتجاز بيلاروسيا لمدون

المدون مدرج على قائمة المطلوبين بعد احتجاجات الشوارع العام الماضي

أدان الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا احتجاز بيلاروسيا لمدون وطالبتها بإطلاق سراحه ودعت حلف الناتو للرد عليها، بحسب موقع يو.اس.ان.

حلف الناتو مطالب بالتدخل

وأضاف:” أطالب حلف الناتو والمجتمع الأوروبي بالتدخل فورا لمواجهة التهديد الذي يشكله نظام روسيا اليضاء على حركة الطيران المدنية.”

قال مسؤولون ونشطاء حقوقيون إن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أمر طائرة تابعة لشركة ريان إير تقل مدونًا معارضًا رئيسيًا وتوجهت إلى ليتوانيا بالهبوط في العاصمة البيلاروسية مينسك اليوم الأحد واحتجزه لدى وصوله.

واعتقل مسؤولو تطبيق القانون في بيلاروسيا الناشط رومان بروتاسيفيتش ، المدرج على قائمة المطلوبين بعد احتجاجات الشوارع الحاشدة العام الماضي في أعقاب انتخابات أعلن فيها لوكاشينكو فوزًا ساحقًا.

كانت الطائرة ، التي كانت تحلق فوق بيلاروسيا من أثينا إلى فيلنيوس ، قد وصلت إلى ليتوانيا عندما غيرت اتجاهها وتم مرافقتها إلى مينسك وسط تقارير عن وجود متفجرات على متنها، وفقًا لمتتبع الرحلات عبر الإنترنت بيلتا مؤكدا عدم العثور على متفجرات.

كما أفادت إدارة مكافحة الجريمة المنظمة في بيلاروسيا أن بروتاسيفيتش قد تم احتجازه لكنها حذفت بعد ذلك البيان من قناتها على تطبيق تليجرام.

ولم يصدر تعليق فوري عن ريان اير ووزارة الخارجية الليتوانية.

ظل لوكاشينكو في السلطة منذ 1994، وشن حملة قمع عنيفة على احتجاجات الشوارع لعام 2020.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن نحو 35 ألف شخص اعتقلوا منذ أغسطس. وحكم على العشرات بالسجن.

و تقول السلطات إنه تم فتح أكثر من 1000 قضية جنائية.

وقالت متحدثة باسم هيئة المطارات الليتوانية إن الطائرة التي كان من المقرر أن تهبط في فيلنيوس الساعة 1100 بتوقيت جرينتش (السابعة مساء بتوقيت سنغافورة) غيرت وجهتها إلى مينسك بسبب خلاف بين الطاقم وأحد الركاب.

قالت السياسية المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيكانوسكايا ، المنافس الرئيسي للوكاشينكو في الانتخابات الأخيرة ، إن سلطات بيلاروسيا “عرّضت سلامة الركاب على متن الطائرة وجميع الطيران المدني للخطر من أجل معاقبة الرجل الذي كان محررًا في أكبر قناة برقية مستقلة في بيلاروسيا. “.