«ليتعرفن عليه».. ضبط المتهم بتهديد شقيقة نيرة أشرف وفتيات آخريات بالإيذاء

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهم بتهديد شقيقة نيرة أشرف بالإيذاء، وعدد آخر من الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى يستجبن للتعرف عليه.

جاء ذلك بعدما تلقى قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة ، بلاغًا من مقدمة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضررها من مستخدم أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، لإرساله رسائل تهديد بالإيذاء على الصفحات الخاصة بها، وبوالدها بوسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لرفضها الزواج منه.

وبالفحص أمكن تحديد صاحب الحساب المشار إليه عامل، وألقى رجال الشرطة القبض عليه وبحوزته هاتف محمول.

وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة لرغبته في التعرف على الشاكية، عقب متابعته لصفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفى المتهم وجود علاقة سابقة بينهما، كما تبين تواصله مع آخريات بذات المضمون.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.