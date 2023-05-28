«ليبيع أدوية مجهولة».. القبض على صاحب شركة يزور المستندات الرسمية في القاهرة

كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن نشاط إجرامي لصاحب شركة تسويق أدوية في منطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة ، تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية بقصد ترويج أدوية مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع على المواطنين، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذًا من شركته وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، وباستهدافه بمقر الشركة المشار إليه، أمكن القبض على المتهم.

وبتفتيش الشركة عثر على 13 خطاب تسجيل منسوبين لجهات حكومية تفيد الموافقة على تسجيل مسميات لمستحضرات طبية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية “مقلد”، 50 خطاب خالي البيانات منسوب صدورها لجهات حكومية ممهورين بخاتم شعار الجمهورية المقلد “معدين للتزوير”، 33 أكلاشيه منسوبين لبعض الشركات، جهاز حاسب آلي بمشتملاته، طابعة، فلاش ميموري، أدوات تستخدم في التزوير، 4 هواتف محمولة، مبلغ مالي.

وبفحص الأجهزة الإلكترونية فنيًا تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية.