ليبيا تقرر خفض رسوم الإنترنت بنسبة 50%

بمبادرة من رئيس الهيئة بعد سلسلة من الاجتماعات والمباحثات مع المختصين

أصدر رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، المهندس سامي محمد الفنطازي، قرارا بتخفيض أسعار قيمة الاشتراك وباقات الإنترنت 50% المقدمة من شركات الاتصالات الوطنية التابعة للهيئة.

ووفقا للصفحة الرسمية لوزارة الاتصالات والمعلوماتية الليبية، على “فيس بوك” فقد جاء القرار بمبادرة من رئيس الهيئة بعد سلسلة من الاجتماعات والمباحثات مع المختصين.

وأضاف البيان أن ذلك لضمان عدم التسبب بأي أثار سلبية قد تلحق بميزانيات الشركات المعنية، في إطار سعي الهيئة إلى تحسين مستوى خدمات الاتصالات والمعلوماتية وتمكين المواطن من الحصول على الخدمة بأيسر السبل وأقل الأسعار.

كما يأتي لتعزيز ثقافة المعرفة الرقمية ومواكبة التطور التكنولوجي للفئات العمرية كافة في ربوع بلادنا الحبيبة.