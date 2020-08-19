اقتصاد وأسواق

ليبيا تقتنص 30% من صادرات السيراميك خلال النصف الأول من 2020 (جراف)

وفقا للتقرير الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء
محمود زكي 7:19 ص, الأربعاء, 19 أغسطس 20 7:19 ص, الأربعاء, 19 أغسطس 20

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استحوذت ليبيا على النصيب الأكبر من صادرات السيراميك خلال النصف الأول من العام الحالي 2020 بقيمة 14.7 مليون دولار وذلك بنسبة 30٪ من إجمالي الصادرات التي بلغت 53 مليون دولار وفق للتقرير الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء.

وأوضح التقرير الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء أن 5 دول عربية اقتنصوا حوالي 70٪ من إجمالي صادرات السيراميك خلال الفترة المذكورة من العام الحالي 2020.

ولفت التقرير إلى أن المتر الأردن احتلت المرتبة الثانية بقيمة 9.9 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي في حين استوردت خلال الفترة المقابلة من العام الماضي 13.9 مليون دولار.

وأوضح التقرير أن اليمن استوردت سيراميك خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي 2020 بقيمة 7.1 مليون دولار والذي يعادل حوالي 113 ملايين جنيه في حين سجلت خلال الفترة المقابلة من العام الماضي قيمة 9.1 مليون دولار.

وكانت قد سجلت صادرات السيراميك خلال الفترة من بداية يناير إلى نهاية يونيو من العام الحالي 53 مليون دولار في حين سجلت في الفترة المقابلة من العام الماضي 2019 قيمة 80 مليون دولار والتي تعادل حوالي 1.3 مليار جنيه.

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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