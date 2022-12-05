ليبيا ترفع حالة القوة القاهرة عن عمليات التنقيب عن الغاز والنفط

دعا رئيس حكومة عبد الحميد الدبيبة في ليبيا ، شركات النفط العالمية إلى استئناف عملها في ليبيا ، معلنة رفع حالة القوة القاهرة عن عمليات التنقيب عن الغاز والنفط.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها اليوم الاثنين، إنها رفعت “حالة القوة القاهرة عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط و الغاز

كما دعت شركات النفط العالمية التي أبرمت عقودا مع المؤسسة الوطنية للنفط إلى استئناف عملها في ليبيا، وفق رويترز.

ووقعت حكومة عبد الحميد الدبيبة اتفاقا مبدئيا للتنقيب عن الطاقة مع تركيا في أكتوبر، وهو اتفاق يرفضه البرلمان الليبي الذي يتخذ من شرق البلاد مقرا له ويدعم حكومة أخرى.